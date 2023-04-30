«ضربة الأولاد».. سر «انتفاضة» الأهلي المصري!

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل نهاية مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجارية، كان الأهلي المصري قاب قوسين أو أدنى من «الإقصاء المُبكر»، لاسيما عقب تعرضه لـ«ضربة قاسية» من فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة، بعدما سقط أمام «الأولاد» بنتيجة 2-5، لكن «المارد الأحمر» انتفض كعادته وعاد من بعيد ليؤمّن بطاقة الصعود إلى ربع النهائي القاري، ويمتد توهجه و«غضبه» إلى جميع البطولات، لتكون «ضربة» صن داونز بمثابة السر وراء «ثورة القلعة الحمراء» الناجحة حتى الآن!

ومنذ سقوط الأهلي في بريتوريا خلال بدايات مارس الماضي، لم يعرف مذاق الهزيمة على الإطلاق عبر 8 مباريات متتالية، بعيداً عن الخسارة «الاعتبارية» في بطولة كأس الرابطة المصرية عقب انسحابه منها، وخاض «المارد الأحمر» منذ ذلك الحين 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا مقابل 3 في الدوري المصري وواحدة بنهائي الكأس «القديمة»، محققاً 7 انتصارات، بنسبة نجاح بلغت 87.5% مقابل تعادل وحيد.

وحصد «نادي القرن الأفريقي» 3 انتصارات في دوري الأبطال القاري، منها 2 أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني، ليتجاوز «محنة المجموعات» ويتأهل إلى ربع النهائي، الذي حقق فيه فوزاً على الرجاء المغربي قبل التعادل مؤخراً معه ويضمن بلوغ نصف النهائي، في حين سجل نسبة نجاح بلغت 100% بالفوز في 3 مباريات بالدوري المحلي على حساب غزل المحلة وفاركو وسموحة، ليبتعد بالقمة بفارق 4 نقاط ولا يزال يملك 4 مباريات مؤجلة، كما تمكن خلال تلك الفترة من الفوز على بيراميدز وحصد كأس مصر مطلع أبريل الجاري.

وبعد «خُماسية الأولاد»، عادت الصلابة الدفاعية لتعرف طريقها نحو «فريق القلعة الحمراء»، الذي لم تهتز شباكه في 7 مباريات من إجمالي 8 بنسبة نجاح «باهرة» بلغت 87.5% أيضاً، ولم يستقبل مرماه إلا هدفاً واحداً في نهائي الكأس قبل أن يُحقق «الريمونتادا» ويفوز بنتيجة 2-1، أما على الجانب الآخر، فأمطر الأهلي شباك منافسيه بـ19 هدفاً في الـ8 مواجهات، بمعدل 2.4 هدف/ مباراة، ولم تتوقف عجلة أهدافه عن الدوران إلا في مباراته الأخيرة أمام الرجاء المغربي، وانتهت خارج الديار بالتعادل السلبي الوحيد في «سلسلته الناجحة»!

وبالتأكيد يعود الفضل في ذلك إلى تألق كثير من لاعبيه خلال تلك الفترة «الحرجة» من الموسم، ويأتي على رأسهم الهداف المتألق مؤخراً، محمود عبد المنعم «كهربا» الذي أحرز 6 أهداف، بما يقترب من «ثُلث الحصاد الأحمر» في آخر 8 مباريات، يليه محمد شريف بـ3 أهداف مقابل هدفين لكلٍ من حمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول، كما عاد الجناح الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، للتألق بعدما صنع 4 أهداف بتمريراته الحاسمة، يليه الشحات بـ2 «أسيست» ومثلهما للظهير الأيمن محمد هاني.