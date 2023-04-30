الإمارات تحصد 3 ميداليات في «آسيوية التجديف»

أبوظبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 3 ميداليات في البطولة الآسيوية الأولى للتجديف الشاطئي، التي اختتمت في مدينة باتايا التايلاندية، بمشاركة عدد كبير من منتخبات «القارة الصفراء».

وحقق أحمد خميس الحمادي نجم المنتخب إنجازاً فريداً وجديداً، بإحرازه الميدالية الفضية في «فردي الرجال»، بعد نجاحه في بلوغ النهائي والمنافسة على «الذهبية» التي انحازت بفارق قليل إلى منافسه التايلاندي.

وانتزع الحمادي بحضوره اللافت في البطولة الآسيوية، بطاقة التأهل للمشاركة في «التجديف الشاطئي»، ضمن دورة الألعاب الشاطئية العالمية المقررة في إندونيسيا، في إنجاز جديد، يضاف إلى النجاحات الكبيرة لمنتخبنا.

وتابع نجوم الإمارات مسيرة التألق في «البطولة الآسيوية»، حيث أضاف «الثنائي» زايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي إنجازاً آخر فريداً، بعد نجاحهما في الميدالية البرونزية في سباق زوجي الشباب، بعد أن تفوقا في مواجهة المركز الثالث على منافسيهما من المنتخب الماليزي

واختتم منتخبنا واحدة من أنجح المشاركات القارية في تخصص التجديف الشاطئي، حيث حصد 3 ميداليات بواقع فضية فردي الرجال التي حصل عليها أحمد خميس الحمادي وبرونزيتين الأولى زوجي الرجال في اليوم الثاني للبطولة، عبر «الثنائي» حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي، والأخرى زوجي الشباب عبر «الثنائي» زايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي.

وأهدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث إنجازات منتخب التجديف في البطولة الآسيوية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بعثة المنتخب الوطني للتجديف، مهنئاً بالإنجازات الكبيرة التي حصدها أبطالنا خلال المشاركة والحصول على 3 ميداليات، الأمر الذي يعكس المستوى المتميز للاعبين.

وأثنى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة، ومتابعة اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيداً بالجهود القائمة بين اتحاد الشراع والتجديف الحديث والأندية، والتي تسهم في صقل ورعاية الموهوبين، مثل الحمرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وقال رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن الوصول إلى هذه الإنجازات سيكون دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات، والتركيز على تأهيل البطل الأولمبي، ليكون قادراً على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشاد بحصول أحمد خميس الحمادي على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية، وفضية فردي الرجال، وتألق حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي وزايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي.

وعبر أحمد خميس الحمادي عن سعادته الكبيرة والغامرة بالتتويج بفضية فردي الرجال، وأهدى الإنجاز القاري بالحصول على الميدالية، والعالمي بالتأهل إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ولزملائه في المنتخب، وإلى مجلس إدارة نادي الحمرية.