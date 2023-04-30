300 متسابق يرسمون نجاح «ترايثلون الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 300 متسابق من مختلف الفئات العمرية، حققت بطولة ترايثلون الشارقة، بكورنيش الممزر، نجاحاً كبيراً، ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الترايثلون والقدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات والمؤسسات الداعمة والمساهمة.

واشتملت البطولة على الفئة الأولمبية في السباحة لمسافة 1.5 كلم والدراجات لمسافة 40 كلم والجري لمسافة 10 كلم، والثانية سبرينت للسباحة لمسافة 750 متراً، والدراجات لمسافة 20 كلم، والجري لمسافة 5 كلم، والثالثة سوبرسبرينت للسباحة لمسافة 350 متراً، والدراجات 10 كلم والجري 2.5 كلم والرابعة فئة جونيور للصغار للسباحة لمسافة 150 متراً، والدراجات لمسافة 5 كلم، والجري لمسافة 1.5كلم.

وفي سباق الأولمبيك للفئة المفتوحة رجال، حصل أوسكار ماركيز على المركز الأول وستيفن ماكلين على المركز الثاني وألكسندر جورفيجينكو على المركز الثالث، وللسيدات فازت لاورا فيريند بالمركز الأول وتلتها ميشيل نيجيل في المركز الثاني.

وفي سباق سبرينت للفئة المفتوحة رجال، فاز عبد الله أبو شباب بالمركز الأول ونال سيف السماحي المركز الثاني وأحمد الحلوي بالمركز الثالث، وللسيدات حصلت جيما براون على المركز الأول وتونيا مكاري على المركز الثاني وفيونا لومبارد على المركز الثالث.

وفي سباق سوبر سبرينت للفئة المفتوحة رجال، توج سعيد اليماحي بالمركز الأول، وتلاه عبد الله السويدي بالمركز الثاني وحمد الكندي بالمركز الثالث، وللسيدات فقد حصلت ميشيل ليندفيسكت على المركز الأول وأليانا لاباتا على المركز الثاني وماركوس بيللي على المركز الثالث.

وفي سباق سبرينت للفرق للرجال، فاز فريق الشارقة للدراجات بالمركز الأول، وحصل فريق ترايثلون الشارقة على المركز الثاني وأيه تي بي على المركز الثالث.