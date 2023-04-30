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عمومية «دولي السيارات» في باكو

عمومية «دولي السيارات» في باكو
30 ابريل 2023 12:21

 
باكو (الاتحاد)

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اختار الاتحاد الدولي للسيارات العاصمة باكو في أذربيجان، لعقد الجمعية العمومية السنوية، من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل.
وتم التوقيع رسمياً على اتفاقية الاستضافة بين محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي، وأنار الأكبروف، رئيس الاتحاد الأذربيجاني، بحضور مساعد رئيس أذربيجان، على هامش سباق الجائزة الكبرى لأذربيجان.
وقال محمد بن سليم: يسعدنا الإعلان عن استضافة العاصمة باكو أسبوع الجمعية العمومية السنوي لعام 2023، وممتن لأنار الأكبروف وفريقه، على التزامهم وتفانيهم في السعي للترويج لمدينة باكو مكاناً مثالياً لاستضافة هذه الأحداث، ومن الضروري التوسع جغرافياً في الأنشطة المتعلقة بأعضاء الاتحاد الدولي، ونقل أحداث الاتحاد المهمة إلى دولة مثل أذربيجان، كما أن استضافة البطولات يحفز الاهتمام برياضة السيارات ونموها في المنطقة.
وقال الأكبروف: نشعر بالفخر لاستضافة الجمعية العمومية ومنح الجوائز لعام 2023 في باكو، ونثق بأن تنظيم الأحداث المهمة «علامة فارقة» في تعزيز رياضة السيارات في أذربيجان، وأتقدم بخالص شكري لأعضاء الاتحاد الدولي، خاصة محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي على ثقته وإعطائنا هذه الفرصة.
ومن المعروف أن أسبوع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي للسيارات، يتم تنظيمه برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، حيث يضم مجموعة من الاجتماعات بين المنظمات الأعضاء في الاتحاد الدولي، بهدف الموافقة على المقترحات التي تتعلق برياضة السيارات، وتعتبر الجمعية العمومية السنوية أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الاتحاد.
ويجمع الحدث ممثلين من المجلس العالمي للسيارات والسياحة والمجلس العالمي لرياضة السيارات، وقسمي التنقل ورياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات. 

الإمارات
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
أذربيجان
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