«الخماسي الحديث» يطلق دورة «الحكام المبتدئين»



دبي (وام)



افتتحت الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، دورة الحكام المبتدئين، والتي انطلقت بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، بهدف توفير قاعدة من الحكام الجدد للعبة.

وحضر الدورة أكثر من 20 مشاركاً يمثلون الأندية والهيئات الرياضية بالدولة، ويقدم الدورة الحكم والمدرب الدولي المهندس أحمد النجار، وتستمر لثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي إن الدورة هي الثانية التي ينظمها الاتحاد بالحضور الذاتي، وتأتي بعد تنظيم عدة دورات عن رياضة الخماسي الحديث، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحضور أكثر من 100 مشارك.

وأوضحت أن الاتحاد يهدف من الدورة إلى تأهيل حكام جدد للخماسي الحديث لإدارة مسابقات الاتحاد، كونها رياضة حديثة العهد في الإمارات، وتستهدف عدداً كبيراً من الرياضيين والحكام تحت مظلة الاتحاد.

ويتضمن برنامج الدورة التحكيم لمسابقات الرماية بالليزر والجري والسباحة.

من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد إقامة بطولة في الفجيرة خلال سبتمبر المقبل.