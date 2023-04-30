«شرطة أبوظبي» يحصد 6 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)



حصد فريق شرطة أبوظبي لتحدي الحواجز 6 ميداليات، في سباق العين أدفنتشر «W.A.R 2023»، الذي أقيم بمدينة العين، وسط أجواء رائعة، ومشاركة كبيرة، ليخطف الأنظار في الحدث الذي يأتي مع ختام الموسم الرياضي لشرطة أبوظبي، وجاءت الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية.

احتكر «شرطة أبوظبي» المراكز الثلاث الأولى، في سباق 5 كيلو مترات حواجز سيدات فئة المحترفات، والأول في سباق 5 كيلومترات للمحترفين الرجال، بجانب الثاني لمسافة 10 كيلو مترات لفئة المحترفين «رجال وسيدات».

وفي سباق 5 كيلو مترات للسيدات، خطف «شرطة أبوظبي» الأضواء، بفوز لبنى الحلواني بزمن «39:20 دقيقة»، والغالية عسكر «39:21 دقيقة»، وحصة الدهماني «42:56 دقيقة»، بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما حلت كلثوم المازمي ثانية في سباق مسافة 10 كيلو مترات.

وحقق محمد الحساني لقب 5 كيلو مترات لسباق الرجال بزمن «29:24 دقيقة، وهزاع الجلاف بوصافة مسافة 10 كيلو مترات بزمن «54:20» دقيقة، ليحتكر الفريق قمة الترتيب في 3 من السباقات التي أقيمت ضمن الحدث، كما تم تكريم الفريق بوصفه أفضل ثانٍ، من حيث عدد المشاركين في السباق، حيث دفع بـ35 مشاركاً من السيدات والرجال.