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دنفر يتقدّم على فينيكس في «مربع الغربية»

دنفر يتقدّم على فينيكس في «مربع الغربية»
30 ابريل 2023 11:40

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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سجّل جمال موراي 34 نقطة، وقاد دنفر ناجتس إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت 125-107 والتقدّم عليه 1-0، في افتتاح سلسلتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
أضاف للفائز الصربي العملاق نيكولا يوكيتش 24 نقطة و19 متابعة، فيما سجّل ستة لاعبين من ناجتس عشر نقاط أو أكثر، ليحقق متصدر المنطقة الغربية في الدور المنتظم فوزاً مريحاً على صنز رابع المنطقة.
وتنطلق السلسة الثانية في الغربية بعد حسم سلسلة الدور الأول بين جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وساكرامنتو كينجز «3-3»، ليلاقي الفائز فيها لوس أنجلوس ليكرز.
أما في في الشرقية، يلعب ميامي هيت «8» مع نيويورك نيكس «5»، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز «3» مع بوسطن سلتيكس «2».
جاء الربع الأول متقارباً، وشهد تغييراً في هوية صاحب الأرجحية 14 مرّة. لكن ناغتس أحكم قبضته على المباراة، بدءاً من الربع الثاني، فدخل الاستراحة متقدماً 68-51.
ورغم 29 نقطة لدورانت، حامل لقب الدوري مرتين، و27 لهداف فينيكس ديفن بوكر، حافظ ناجتس على تقدّمه ولم يفسح لخصمه المجال بتقليص الفارق أقل من عشر نقاط في الشوط الثاني.
وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي، رفع فينيكس العلم الأبيض وسحب لاعبيه الأساسيين من أرض الملعب.

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