«الحبتور» يحتفي بـ «المبدعين» في «البولو»

دبي (الاتحاد)



احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو بالمبدعين وأصحاب الإنجازات والمواهب الواعدة للموسم الحالي، بمدينة الحبتور في دبي، وحضر الحفل محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، وسعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الحريز أمين السر العام بالإنابة، ومارتن بيدرسون رئيس «أيفزا دبي» الراعي الرسمي لبولو الحبتور، وعدد من الرعاة والمكرمين.

وشمل التكريم أكثر من 28 شخصية وفريقاً وشركة راعية، حيث نال «فريق الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل فريق أسهم في إدارة بطولاته بشكل مثالي، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق البطولات.

وفاز «الحبتور» بجائزة أفضل فريق هذا الموسم، و«كلينوفا» بجائزة الروح الرياضية والأداء الجماعي المتطور، و«أنكورا لامار» بجائزة الفريق المتكامل فنياً لمستواه الثابت، ونالت «أيفزا دبي» جائزة الراعي الأفضل لأنشطة البولو.

وعلى الصعيد الفردي، فازت الشيخة عليا آل مكتوم بجائزة أفضل لاعبة، وكيم روش بجائزة أكثر اللاعبات تأثيراً مع فريقها في التصنيف العادي، و«الواعدة» فاطمة خوري بجائزة أفضل موهبة، ومحمد الحبتور بجائزة أفضل لاعب، وراشد بن دري بجائزة أفضل لاعب خليجي، وفريق عمرو زيدان بجائزة التميز في السلوك العام مع النادي وتجاه الموظفين المرافقين.

وتم تكريم بيترا سبانكو بجائزة العلاقات العامة المتميزة في مختلف الأحداث والبطولات والواعدة فيكتوريا ليوبيي التي أظهرت تحسناً في أسلوب اللعب، خلال فترة زمنية قصيرة، وجوليانا دانا التي قدمت عروضاً طيبة في البطولات المحلية للناشئات، وأليكس سورنسر أصغر البراعم مشاركة في الموسم، وتشارك في جائزة الجمهور، جريج كورنر وكين بيردر.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته، بما حققه الموسم الحالي من مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية، عززت من فرص نجاح ملف الاتحاد، في الفوز بتنظيم كأس العالم للبولو 2026 بالإمارات.

ووجه رئيس اتحاد البولو الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس فريق الإمارات، والشيخة عليا آل مكتوم، على دعمهم لرياضة البولو ومشاركتهم المستمرة في أنشطة الاتحاد، كما وجه الشكر إلى أندية الدولة والفرق الصديقة التي تحرص على المشاركة في البطولات، مما ضاعف من هذه المكاسب والنجاحات.

وقدم الحبتور التهنئة للفرق أصحاب الإنجازات واللاعبين أصحاب الألقاب الذين أبدعوا في الموسم الحالي، وشدد على حرص الاتحاد والأندية على تشجيع وتكريم البراعم والمواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات المواطنين على حد سواء، منوهاً إلى أن الحفل جاء تتويجاً لجهود كبيرة وتثميناً لها، ويكون حافزاً لمن لم يحالفه الحظ هذا الموسم.