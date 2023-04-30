«الشطرنج» يحتفل بـ «أبطال 2022»

دبي (الاتحاد)



أقام اتحاد الشطرنج حفل ختام موسم 2022، بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وشهد تكريم أصحاب المراكز الأولى، في جميع المسابقات المحلية التي أقيمت على مدار الموسم الماضي، وحصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على درع التفوق العام على مستوى الذكور، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على درع التفوق العام على مستوى الإناث.

وشهد الحفل تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ببطولة الإمارات الفردية فئة الإناث والذكور، في جميع المراحل السنية، وبطولة الدوري العام للذكور والإناث، في مختلف المراحل السنية، وتكريم منتخب السيدات الحاصل على الميدالية البرونزية للفئة «c» في الأولمبياد العالمي، وضم المنتخب اللاعبات وافية درويش، وروضة السركال، وموزة المنصوري، وعائشة سرحان المعيني، ومريم عيسى.

حضر الحفل وشارك في مراحل التتويج تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، ونجلاء الشامسي رئيس نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونجيب محمد صالح نائب رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسهيل عبدالرحيم نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، ومشعل موسى نائب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وعلياء المازمي رئيس الجهاز الفني بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلي عبيد عضو اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء.

ووجه تريم مطر تريم رئيس الاتحاد التهنئة إلى اللاعبين الأبطال والأندية التي حصدت المراكز الأولى في مسابقات الموسم المحلي، كما توجه بالتهنئة إلى أبطالنا الذين رفعوا علم الإمارات عالياً في المحافل الخارجية.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية، على الدعم الذي تلقاه رياضة الشطرنج في الدولة، والأندية التي تمثل الشركاء الاستراتيجيين، وإلى المؤسسات والشركات التي تدعم رعاية أنشطة الاتحاد، وخص بالشكر نادي دبي للشطرنج والثقافة الذي استضاف الحفل، وإلى وسائل الإعلام التي تدعم نشاط اللعبة، سواء على مستوى المسابقات أو نشاط الأندية التي تنظم وتستضيف بطولات دولية.

وقال: يسعى مجلس إدارة الاتحاد، من خلال التنسيق مع جميع الشركاء للوصول إلى الأفضل دائماً، من خلال حصد الإنجازات ورفع المستوى الفني للمسابقات المحلية، وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم أبناء الإمارات للوصول إلى المنصب الدولية والقارية والعربية، وأيضاً استضافة بطولات قارية ودولية، من شأنها أن ترفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات.

وأضاف: الاتحاد يعمل من خلال مجلس الإدارة واللجان العاملة بروح الفريق الواحد، وهو النهج الذي ننتهجه في سياستنا واستراتيجيتنا، في التعامل مع الأحداث والبطولات، وبالروح نفسها نتعامل مع مجالس إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين، من أجل هدف واحد، وهو أن نكون الرقم واحد، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وقال: أشكر أعضاء الاتحاد على ما قدموه من جهد طوال الفترة الماضية، ولعل نجاحات الموسم المنصرم تدفعنا إلى مزيد من الجهد والعمل.