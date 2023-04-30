«الهجرة الجماعية» تهدد تشيلسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تنتظر تشيلسي الإنجليزي تحديات كبيرة في الصيف المقبل، تتطلب منه القتال على أكثر من جبهة، وأولها ضرورة إيجاد حل لتراجع المستوى الفني والذهني والبدني والنفسي للاعبين، وحاجتهم إلى بذل جهد أكبر من أجل العودة إلى «الفورمة» العالية، بعد «خيبة الأمل» التي صدّروها لإدارة النادي وجماهير«ستامفورد بريدج».

والتحدي الثاني هو السعي لإيجاد مدير فني دائم للفريق، ليحل محل المدرب الذي كان مساعداً لجراهام بوتر الذي أقالته إدارة «البلوز» مؤخراً.

والتحدي الثالث هو ضرورة تخفيض قوام الفريق، والتخلص من بعض اللاعبين الذين لا فائدة من وجودهم، أو المعارين لأندية أخرى.

ويعد التحدي الرابع الأخطر، إذ أن هناك عدداً غير قليل من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم، يرغبون في الرحيل، رغم ارتباطهم بالفريق بعقود طويلة الأجل، ويضاف إليهم أسماء وكوادر أساسية في غرفة الملابس، بعد أن أصابهم الإحباط مما يحدث للفريق.

وتتوقع صحيفة «ذا أتليتك» الإنجليزية حدوث ما يشبه «التمرد» أو «الهجرة الجماعية» للاعبين هذا الصيف، وأشارت إلى أن بعض العناصر الأساسية في الفريق، وبعض الجدد الذين تعاقدوا بمبالغ كبيرة يعيدون النظر، بالنسبة لاستمرارهم مع الفريق، خشية أن تكون هذه العقود بمثابة «سجن» لا فرار منه، إذا لم تتم معالجة مشاكل الفريق بشكل صحيح.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن عقود جميع اللاعبين - باستثناء كاليدو كوليبالي ورحيم سترلينج - تتضمن بنداً يقضي بتخفيض رواتبهم بنسبة 30%، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم الجديد، وهو ما قد يحدث بالفعل، نظراً لابتعاد الفريق كثيراً عن المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولة الأوروبية الكبرى، ما يزرع الشك في نفوس معظم اللاعبين.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية وإسبانية، أن الوضع الضبابي الذي يمر به تشيلسي، شجع بعض الأندية الأوروبية على فتح قنوات اتصال مع إدارة النادي اللندني، ومع عدد من نجوم الفريق، من أجل ضمهم في «الميركاتو الصيفي»، ومنها ريال مدريد الذي يسعى للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي ريس جيمس الظهير الأيمن لـ «البلوز»، والذي ينتهي عقده في يونيو 2028، وهناك أيضاً باريس سان جيرمان الذي سبق أن حاول الحصول على خدمات الدولي المغربي حكيم زياش في «الميركاتو الشتوي» الأخير، ولكن الصفقة لم تتم لأسباب إدارية.

ورغم «التخمة» من اللاعبين الذين يضمهم تشيلسي، فإن إدارته تأمل في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان، وإن كان مانشستر يونايتد دخل بدوره في المنافسة على التعاقد معه.

وكشف موقع جول العالمي النقاب، عن أن بعض الكوادر الأساسية في تشيلسي ترى أن المشروع الرياضي للنادي اللندني، غير واقعي، ويخشون في الوقت نفسه ألا يستطيعوا الرحيل قبل موعد انتهاء عقودهم، بسبب تعنت النادي ورفضه إطلاق سراحهم.