الأمين جمال يحطم رقم فاتي



أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح الإسباني الأمين جمال، ذو الأصول المغربية، حديث الساعة في إسبانيا بل وأوروبا، بعد أن أشركه تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا»، لما يقرب من 10 دقائق، في مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، ضمن «الجولة 32» للدوري «الليجا»، والتي انتهت لمصلحة «البلاوجرانا» 4-صفر.ويرجع السبب في الاهتمام الكبير بالنجم الصغير، لأنه أصبح أصغر لاعب في التاريخ يرتدي قميص برشلونة، وهو بعمر 15عاماً و9 أشهر و16 يوماً، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه أنسو فاتي، يوم 25 أغسطس 2019، وهو 16 سنة و9 أشهر و25 يوماً.

وخلال الفترة القصيرة التي لعبها الأمين جمال نصراوي البنا، وهذا اسمه بالكامل بالعربية، إذ أن والده مغربي الأصل، وأمه من غينيا الاستوائية، ولكنه ولد في ضاحية ماتارو، على بُعد 30 كيلو متراً شمال برشلونة، ويحمل حالياً الجنسية الإسبانية، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 16 و17و19 سنة، وأظهر نبوغاً وتفوقاً على أقرانه، ومن هم في مثل سنه.

واستطاع الأمين جمال أن يلفت إليه الأنظار بشدة، في مباراة بيتيس، إذ كان قريباً من تسجيل هدف، ولكن حارس بيتيس نجح في التصدي لها، كما مرر تمريرة حاسمة لعثمان ديمبلي، ولكن هذا الأخير لم يتحكم في الكرة أمام المرمى.

ويلعب الأمين جمال مهاجماً ويجيد المراوغة والتمرير وإنهاء الهجمات بتسجيل الأهداف، وقدمه اليسرى رائعة، ويجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، رأس حربة وجناحاً ووسط مهاجم.

وانضم الأمين جمال إلى برشلونة في 2012، بعمر 5 سنوات، ولعب لفرق الناشئين بالنادي الكتالوني، وتم تصعيده هذا الموسم 2022-2023 إلى الفريق الأول.

وفي سبتمبر الماضي استدعاه تشافي هيرنانديز للتدريب مع الفريق الأول.

ولم يوقع الأمين جمال حتى الآن عقد احتراف مع برشلونة، وإن كان انضمامه للفريق الأول، يعجل بالتعاقد معه، طالما أن تشافي يستدعيه من وقت إلى آخر.

ويبلغ الأمين جمال السادسة عشرة من عمره في 13 أغسطس المقبل، ووقتها سيكون بمقدور النادي الكتالوني توقيع عقد احتراف رسمي له، وهو يلعب حالياً مع برشلونة تحت 19 سنة، بأكاديمية «لاماسيا». ويشبهه البعض بالنجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، لكونه يلعب بقدمه اليسرى ويجيد المراوغة مثله.

وإذا كان الصبي الموهوب اختار اللعب لمنتخبات الناشئين والشباب الإسبانية، إلا أن الفرصة قائمة أمامه، إذا أراد أن يلعب لمنتخب المغرب «مسقط رأس أبيه»، طالما أنه لم يلعب بعد لمنتخب «الروخا» الأول.