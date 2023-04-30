«الفضية» لبطل الكأس و«الذهبية» للخاسر!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أحرز تولوز كأس فرنسا، بعد فوزه الكبير على نانت 5-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد دو فرانس.

وبعيداً عن تفاصيل المباراة التي بدا فيها تولوز متفوقاً من بدايتها إلى نهايتها، لفت أنظار جميع من في الملعب، ومن يشاهدون المباراة عبر التلفاز، أن لاعبي نانت الفريق «الخاسر» تسلموا ميداليات «ذهبية»، بينما حصل لاعبو تولوز «الفائز» على ميداليات «فضية»، وسط دهشة الجميع وتساؤلهم عن السبب وراء ذلك، وما إذا كان هناك خطأ ما، لأن العرف جرى في جميع بطولات الكؤوس في العالم على أن يحصل الفريق الفائز بالكأس على ميداليات ذهبية.

واتجه عدد من الصحفيين نحو فيليب مونتانييه المدير الفني لفريق تولوز لسؤاله لعلهم يجدوا عنده الرد الشافي، ولكنه لم يستطع الإجابة، لأنه بدوره لم يفهم ما حدث!.

وجاءت الإجابة على لسان أحد ممثلي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إذ قال للصحفيين: الميدالية الفضية تُسلم إلى لاعبي الفريق الفائز بالكأس، لأن الكأس نفسها صُنعت من الفضة! ولهذا من الطبيعي أن يحصل لاعبي الفريق الفائز بالكأس على ميداليات فضية مثل الكأس، بينما تذهب الميداليات «الذهبية» إلى لاعبي الفريق «الخاسر»!.

ولم يقتنع أحد من الصحفيين بما قاله ممثل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهتف أحدهم قائلاً: إذا كانت هذه اللائحة، لماذا لم تكن تُطبق خلال بطولات الكؤوس في السنوات السابقة!