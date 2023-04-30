برشلونة يلامس لقب «الليجا» بـ «الأمان 11»



مدريد (أ ف ب)

استعاد برشلونة الشرارة التي مكنته من التحليق بعيداً في الصدارة، والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك بالفوز الكبير على ريال بيتيس القوي 4-صفر، فيما تمسك غريمه ريال مدريد بـ «الوصافة»، من خلال فوزه على ألميريا 4-2، بفضل «ثلاثية» الفرنسي كريم بنزيمة، في «المرحلة 32» من الدوري الإسباني.

على «كامب نو»، استفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف بيتيس منذ الدقيقة 33، ليحقق فوزه الثاني فقط في آخر خمس مباريات، والإبقاء بالتالي على فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن ريال قبل 6 مراحل على نهاية الموسم.

وبعدما صام عن التهديف لأربع مباريات متتالية، نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوصول إلى الشباك للمباراة الثانية توالياً، لكن هذه المرة مع انتصار خلافاً للقاء الذي سقط فيه برشلونة أمام رايو فايكانو «1-2»، معززاً صدارته في ترتيب الهدافين بـ19 هدفاً، وبفارق اثنين عن بنزيمة.

وبرفعه رصيده الى 19 هدفاً، بات ليفاندوفسكي أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في موسمه الأول مع برشلونة، منذ الكاميروني صامويل إيتو موسم 2004-2005 «24 هدفاً»، وفق «أوبتا» للاحصاءات.

وكانت الهزيمة الحادية عشرة للضيف بيتيس الذي خسر للمرة الثالثة هذا الموسم أمام برشلونة «في نصف نهائي الكأس السوبر وذهاب الدوري»، بمثابة ضربة شبه قاضية لآماله بالمشاركة في دوري الأبطال، إذ بات متخلفاً بفارق 9 نقاط عن ريال سوسيداد الرابع الذي فاز الجمعة على أوساسونا 2-صفر.

واستعاد ريال توازنه أيضاً، وضمن الخروج من المرحلة في «الوصافة» بفوزه على ضيفه ألميريا 4-2، مستعيداً توازنه بعد السقوط أمام جيرونا 2-4 في المرحلة الماضية.

ويدين ريال بالفوز الذي تحقق بغياب صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة قد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي 6 و9 مايو، إلى بنزيمة الذي حسم النقاط الثلاث بشكل كبير في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وبذلك، رفع بنزيمة رصيده الإجمالي في الدوري الإسباني إلى 236 هدفاً، ليزيح بفارق هدفين المكسيكي هوجو سانشيز عن المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين لـ «الليجا».