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الرياضي

«ركلة» الدوسري تضع الهلال في «ورطة»!

«ركلة» الدوسري تضع الهلال في «ورطة»!
30 ابريل 2023 08:44

 
الرياض (أ ف ب) 

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اكتفى الهلال السعودي «حامل اللقب» بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وتلقى ضربة موجعة بطرد هدافه سالم الدوسري الذي يغيب عن مباراة الإياب في سايتاما يوم 6 مايو المقبل.
وافتتح الدوسري التسجيل لأصحاب الأرض «13»، فيما عادل شينزو كوروكي للضيوف «53»، قبل أن يطرد لاعب الجناح، قبل أربع دقائق من النهاية، لتصرف عنيف، بعد أن ركل كين إياوا عقب إسقاطه أرضاً من قبل الأخير «86».
ويشكل غياب الدوسري صفعة قوية للهلال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب «4» والباحث عن تعزيز سطوته، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.
وبعد أكثر من سنة على انطلاقها، أقيمت أخيراً المباراة النهائية لنسخة العام 2022. إذ حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما أسهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، بإقامة النهائي بعد أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية.
وقال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بعد المباراة: «قام الهلال ببداية جيدة، لكن في المباريات النهائية أي خطأ يعقد الأمور، المباراة كانت قوية، والهلال قادر على الفوز في اليابان، والأمور لم تنته تماماً».
وأضاف كنا الأفضل في أغلب فترات المباراة، لكن ظهر على اللاعبين الاستعجال والتسرع، من أجل تسجيل الأهداف، وبعض العوامل تؤثر على المباراة، مثل الطرد الذي تعرض له سالم الدوسري، لكن يبقى شوط آخر في اليابان، ونتمنى من الجماهير الدعم وعدم فقدان الأمل».
بدوره، قال مدافع الهلال البرازيلي دلجادو: «من المؤسف حصول سالم الدوسري على بطاقة حمراء، الفريق قاتل من أجل الفوز وحاولنا تسجيل أهداف ولم نوفق، لا زال هناك شوط ثانٍ في اليابان».
وأظهر الهلال قدرته على المنافسة قارياً وحتى دوليًا، بعد حلوله وصيفًا لريال مدريد الإسباني «3-5» في نهائي مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث تغلّب على فلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.
وافتتح «الأزرق» التسجيل، بعدما مرر دلجادو عرضية زاحفة عن الجهة اليمنى، تجاوزت جميع اللاعبين من أمام المرمى، وفشل الحارس في التقاطها، لتصل الى الدوسري نحو القائم الثاني تابعها صاروخية في الشباك، مسجلاً هدفه السابع عشر في دوري أبطال آسيا.
وعادل الضيوف باكراً في الشوط الثاني، بهدية من أصحاب الأرض، إذ حاول المدافع العائد من الإصابة علي البليهي قطع كرة في العمق موجهة إلى كوروكي، تابعت طريقها نحو المرمى واصطدمت بالعارضة، في حين كان المعيوف يحاول اللحاق بها، لتتهيأ أمام كوروكي ليتابعها من منتصف المنطقة في الشباك.
وطرد الدوسري قبل نهاية المباراة، بعد أن ركل برجله كين إياوا رداً على إسقاطه أرضاً من قبل الأخير، وسط خيبة أصحاب الأرض.
وهذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، وتوّج الفريق الياباني في 2017 «1-1 و1-0»، عندما كان دياز مدرباً للهلال في فترته الأولى، ثم ردّ الفريق السعودي الدين في نهائي 2019 «1-0 و2-0» عندما أحرز لقبه الثالث، قبل إضافة الرابع في 2021، على حساب بوهانج ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.
وهذه النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بنظامها الحالي، قبل التحوّل في موسم 2023-2024 إلى «توقيت أوروبي»، بحيث تنطلق المنافسات في أغسطس، قبل اختتامها في مايو من العام التالي.

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
أوراوا ريد دياموندز
السعودية
الرياض
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