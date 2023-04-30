شغب ووفاة ونيران في «أبطال أفريقيا»!

الدار البيضاء (أ ف ب)



أخفق الرجاء المغربي، في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق «ريمونتادا» ليتأهل ضيفه الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلهما سلباً في إياب الدور ربع النهائي، في مباراة سبقتها أعمال شغب ووفاة مشجعة، وذلك بأفضلية فوزه ذهاباً 2-صفر.

وسيطر التعادل أيضاً على مواجهة الترجي التونسي، وضيفه شبيبة القبائل الجزائري 1-1 في مباراة شهدت أحداث شغب ومناوشات بين الجمهور والأمن.

ويلتقي الأهلي الساعي إلى لقبه الحادي عشر وتعزيز رقمه القياسي، مع الترجي الطامح الى اللقب الخامس.

على ملعب «محمد الخامس في الدار البيضاء، أكد الأهلي بلوغه نصف نهائي المسابقة القارية للمرة الرابعة توالياً.

وسبقت المواجهة أحداث شغب في محيط الملعب، وتدافع بسبب استياء الجماهير من عدم تمكنهم من دخول الملعب، ما أسفر عن وفاة سيدة بالغة من العمر 29 عاماً، بحسب بيان للسلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء.

ورجح مصدر رسمي أن تكون الوفاة «بسبب عارض صحي ألم بالضحية»، فيما أعلن فتح تحقيق قضائي «لتحديد ظروفها وملابساتها».

ورأى الظهير التونسي للأهلي علي معلول أن فريقه استحق التأهل إلى المربع الذهبي، وأضاف: «نظراً الى ما قدمناه من مجهود كبير في المباراتين، فإننا نستحق المرور الى نصف النهائي».

وأضاف: «لم نكن في المستوى في الشوط الأول، وأفسحنا بالمجال أمام الفريق المغربي ليبسط سيطرته، وهذا أمر طبيعي، وفي الثاني عرفنا كيف نمتص حماسة لاعبي الرجاء، ونُسير بالمباراة إلى بر الأمان، وانتزاع التأهل على أمل أن نتابع بنسق مرتفع للوصول إلى النهائي».

وعلى ملعب»حمادي العقربي في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن، وتأهل فريق «باب سويقة» بأفضلية فوزه ذهاباً في الجزائر بهدف.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 40 دقيقة، بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المكلفة بحماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية «الشماريخ»، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

وبلغ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نصف النهائي، بعد أن جدد فوزه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 2-1 في بريتوريا.

وبلغ ص نداونز بطل نسخة 2016 بجدارة نصف النهائي بعدما كان فاز ذهاباً 4-1 في الجزائر، حيث يصطدم بحامل اللقب الوداد الرياضي المغربي الذي تفوق على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.