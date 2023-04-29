شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة للمرة الـ 14

علي معالي (دبي)

حافظ شباب الأهلي على لقب بطل دوري رجال كرة السلة، بعد الفوز في إياب المباراة النهائية على النصر بنتيجة 96-67 في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل بدبي.

قام بتتويج البطل والوصيف، اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي، يرافقه الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ليؤكد «الفرسان» بهذا اللقب سيطرته على اللعبة، خاصة وأنها المرة الـ14 التي يتوج فيها الفريق بلقب الدوري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 86-80، وفي الإياب قدم «الفرسان» مباراة متميزة أمام «العميد» النصراوي، بفضل التألق اللافت لعدد كبير من لاعبيه، منهم حامد عبداللطيف وسعيد مبارك وطلال سالم ومحمد مبارك، إضافة إلى الثنائي الأجنبي نيكولاس وبراندون، ووضح الحالة الفنية والبدنية الجيدة للفريق، وذلك في ظل مشاركته في بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج». وفي المقابل، تأثر النصر بالفترة الطويلة نسبياً بين مباراة الذهاب والإياب، والتي شارك خلالها شباب الأهلي في تصفيات آسيا، ونجح النصر هذا الموسم في أن يقدم أداءً استثنائياً بالفعل، ولكن في المباراة النهائية كانت خبرة وجاهزية لاعبي شباب الأهلي هي الحاسمة في التتويج باللقب.