الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة للمرة الـ 14

شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة للمرة الـ 14
30 ابريل 2023 01:44

علي معالي (دبي)
حافظ شباب الأهلي على لقب بطل دوري رجال كرة السلة، بعد الفوز في إياب المباراة النهائية على النصر بنتيجة 96-67 في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل بدبي.
قام بتتويج البطل والوصيف، اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي، يرافقه الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ليؤكد «الفرسان» بهذا اللقب سيطرته على اللعبة، خاصة وأنها المرة الـ14 التي يتوج فيها الفريق بلقب الدوري.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 86-80، وفي الإياب قدم «الفرسان» مباراة متميزة أمام «العميد» النصراوي، بفضل التألق اللافت لعدد كبير من لاعبيه، منهم حامد عبداللطيف وسعيد مبارك وطلال سالم ومحمد مبارك، إضافة إلى الثنائي الأجنبي نيكولاس وبراندون، ووضح الحالة الفنية والبدنية الجيدة للفريق، وذلك في ظل مشاركته في بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج». وفي المقابل، تأثر النصر بالفترة الطويلة نسبياً بين مباراة الذهاب والإياب، والتي شارك خلالها شباب الأهلي في تصفيات آسيا، ونجح النصر هذا الموسم في أن يقدم أداءً استثنائياً بالفعل، ولكن في المباراة النهائية كانت خبرة وجاهزية لاعبي شباب الأهلي هي الحاسمة في التتويج باللقب.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة للمرة الـ 14
ناشئو الشارقة أبطال كأس الإمارات لليد
شباب الأهلي
دوري رجال كرة السلة
الوصل
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©