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هجن «الرئاسة» تحصد «الناموس 9»

هجن «الرئاسة» تحصد «الناموس 9»
30 ابريل 2023 01:44

عبدالله عامر (الوثبة) 
شهدت فعاليات اليوم الثامن من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منافسة قوية بين شعارات المؤسسات الكبرى في عالم الهجن خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت، أمس السبت، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة.
وأقيمت منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 20 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية، لمسافة 8 كلم، في الميدان الغربي للهجن بالوثبة.
وحصدت مؤسسة هجن الرئاسة الناموس في 9 أشواط خلال منافسات أمس، بينما نجحت مؤسسة هجن العاصفة في حصد لقب 8 أشواط، بينما نالت الناموس في شوط واحد، هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهجن الشيحانية.
وتألقت هجن العاصفة، وحلقت بالمركز الأول في نصف عدد الأشواط خلال منافسات الفترة المسائية التي شهدت إقامة 8 أشواط، خصصت لها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان جوائز مالية بدأت من 400 ألف درهم، وصولاً إلى جوائز قيمة لأصحاب المراكز التالية في الترتيب.
وتبادلت هجن الرئاسة والعاصفة الفوز في أشواط سن الحول والزمول لهجن الشيوخ، إذ جاء ناموس هجن الرئاسة في أشواط الفترة المسائية بعد تألق من المضمرين محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي جميل الوهيبي، وعن طريق «العفريت» في الشوط الأول، والتي سجلت أفضل توقيت زمني خلال المنافسات بـ12:13:7 دقيقة، و«فزعة» في الشوط السادس بتوقيت زمني قدره 12:20:4 دقيقة، و«الكاسبيه» في الشوط الثامن بتوقيت قدره 12:13:8 دقيقة.
أما هجن العاصفة فقد شهدت تألق مضمرها غياث الهلالي، إذ نجحت في إحراز «هاتريك» في 3 أشواط متتالية، بعدما فازت بلقب الأشواط من الثاني وحتى الرابع عن طريق «شاهين» الذي نجح في خطف الناموس في اللحظات الأخيرة في الشوط الثاني بزمن قدره 12:31:8 دقيقة، ومتفوقاً بفارق ضئيل عن «مزعل» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، وأضافت «الشاهينية» النقطة الثانية للعاصفة في الشوط الثالث بتوقيت 12:16:6 دقيقة بعد صراع شرس مع «شقراء» لهجن الرئاسة، حيث جاء الفارق في جزء واحد من الثانية، فيما أحرز «شاهين» للعاصفة لقب الشوط الرابع بتوقيت 12:36:2 دقيقة، ووضع «شاهين» النقطة الرابعة في رصيد العاصفة في الشوط السابع بتوقيت 12:40:1 دقيقة.
أما هجن الشيحانية، فقد توجت بناموس الشوط الخامس للحول بقيادة المضمر محمد خالد عطية بعد فوز «عناوين» بالمركز الأول بتوقيت 12:23:9 دقيقة.
وكانت الفترة الصباحية قد شهدت فوز هجن الرئاسة بـ 6 أشواط من إجمالي 12 شوطاً، بينما حصدت العاصفة المركز الأول في 4 أشواط، وشوط واحد لكل من هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان.
وتقام اليوم، منافسات الحول والزمول والسودانيات لهجن أبناء القبائل على مدار 24 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية.

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