البرطماني: «العفريت» كان على الموعد في شوط «العمالقة»

الوثبة (الاتحاد)

يرى سعيد عامر البرطماني، محلل سباقات الهجن، أن سباقات الحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2023»، قد شهدت استمراراً للمستويات القوية، وأظهرت قدرات عالية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، خاصة الشوط الأول، شوط العمالقة الذي أحكمت مؤسسة الرئاسة بالشعار الأحمر قبضتها عليه، عن طريق «العفريت» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بعد أن قدمت أداءً سريعاً وسحبت المنافسين وتسلمت زمام الشوط من البداية وحتى النهاية.

وقال: «على الرغم من ضغط المنافسين في المرحلة الأخيرة إلا أنها كانت على الموعد وأنهت السباق في المركز الأول عن جدارة واستحقاق، وأيضاً هجن العاصفة ظهرت بمستوى طيب في سباقات الحول والزمول، واستحوذت على العديد من الأشواط، أبرزها شوط الزمول الأول عبر شاهين مع المضمر غيث الهلالي، حيث قدم أداءً لافتاً». وأضاف البرطماني: «اليوم تقام سباقات الحول والزمول لأبناء القبائل، ويتقدمها شوط العمالقة في الفترة المسائية، ونتوقع شعارات وملاكاً على أعلى مستوى يتنافسون على شوط العمالقة، الذي سيبين بشكل كبير المستوى وملامح العزب التي ستنافس في أشواط العمالقة، وأبرز المرشحين للفوز بالجائزة الكبرى (السيف) التي يخطط لها ويطمح في تحقيقها جميع المنافسين في ختام سباقات هجن أبناء القبائل».