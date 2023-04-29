نصف أشواط «الصباحية» لـ «الشعار الأحمر»

الوثبة (الاتحاد)

واصلت هجن الرئاسة تفوقها في الأشواط الصباحية في المهرجان الختامي للهجن بالوثبة، وحصدت 6 نقاط من 12 شوطاً، أقيمت في الفترة الصباحية أمس ضمن منافسات فئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بينما حصدت العاصفة 4 نقاط، ونالت هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان نقطة واحدة.

وأهدت «الشايبة»، «الشعار الأحمر» أول فوز في أشواط الفترة الصباحية، والتي جرت منافساتها لمسافة 8 كم بالميدان الغربي في الوثبة، وتوجت بناموس الحول المحليات مع علي بن جميل الوهيبي، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 12:13:3 دقيقة.

وذهبت الأشواط من الثاني وحتى الرابع إلى هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، بعد أن حقق الفوز مع «شاهين» في الشوط الثاني، و«الشاهينية» في الشوق الثالث، و«الشاهينية» في الشوط الرابع.

وأهدى «الشهم» شعار الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بعد أن تفوق على منافسيه ووصل إلى خط النهاية، بتوقيت قدره 12:35:8 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للفوز وحصدت نقطتين توالياً، بفوز «الزود» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بتوقيت قدره 12:13:6 دقيقة، و«لعروب» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، بتوقيت قدره 12:209 دقيقة.

وحل «مزعل» لشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مع المضمر عوض مبارك المهيري، في صدارة المتنافسين في الشوط الثامن بتوقيت قدره 12:38:1 دقيقة، وأهدت «سحابة» هجن الرئاسة النقطة الرابعة، في الشوط التاسع، مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بتوقيت قدره 12:15:9 دقيقة.

وتألقت «الشاهينية» لهجن العاصفة في الشوط العاشر، مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت قدره 12:12:1 دقيقة (أفضل توقيت)، وأكملت هجن الرئاسة السداسية في الشوطين الحادي عشر والثاني عشر، عبر «سرابة» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بتوقيت قدره 12:19:6 دقيقة، و«جود» مع المضمر نفسه، بتوقيت قدره 12:17:7 دقيقة.