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راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة للرياضة وراء تحقيق الإنجازات

راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة للرياضة وراء تحقيق الإنجازات
30 ابريل 2023 01:44

دبي (الاتحاد)
تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على حضور سموه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي جمع  الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة: «إن القيادة الرشيدة لدولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم دعماً كبيراً للرياضة لغرض تطوير منظومة العمل وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات الرياضية في المنافسات التي يشاركون فيها، ونحن ممتنون لهذا الدعم اللامحدود».
وثمَّن رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن حضور سموه نهائي كأس رئيس الدولة أعطى العرس الكروي نجاحاً إضافياً، وجعله أكثر بهاءً، خاصة في ظل الحضور الجماهيري غير المسبوق.
وأضاف: «شهدنا عرساً كروياً بهياً، وتنظيماً احترافياً، ومستوى فنياً يليق بنهائي أغلى البطولات، كان نهائي موسم 2022-2023، يوماً متميزاً سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ الكروي».
وقدم رئيس الاتحاد التهنئة لفريق الشارقة بمناسبة تتويجه باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه، مشيداً في الوقت ذاته بأداء  العين الذي جعل النهائي مثيراً من الناحية الفنية، مؤكداً أن المباراة بلغت مستوى فنياً متقدماً، وأشار إلى أن أداء الفريقين أسعد محبي كرة القدم داخل وخارج الملعب.
وأكد أن تنظيم النهائي كان أكثر من رائع، خاصة في ظل الحضور الجماهيري الغفير المتنوع الذي جمع العائلات والصغار والكبار على مدرجات ملعب محمد بن زايد، مثمناً التزام المشجعين ومساهمتهم الواعية في إنجاح هذه العرس الوطني. وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لفريق العمل، ولكل الجهات التي أسهمت في إخراج النهائي بأبهى حلة، مشيداً بالرعاة والشركاء ووسائل الإعلام المختلفة والفرق الطبية، وكل الذين عملوا داخل وخارج الملعب من أجل النجاح والتميز.

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