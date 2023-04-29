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«الزعيم» يركز على سباق «الأمتار الأخيرة» للدوري

«الزعيم» يركز على سباق «الأمتار الأخيرة» للدوري
30 ابريل 2023 01:44

معتز الشامي (دبي)
منح الجهاز الفني للعين بقيادة الأوكراني ريبروف، لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة، بعد خوض سلسلة من المباريات من دون الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ويأتي ذلك بعد خسارة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة بركلات الترجيح.
وسيطرت حالة من الحزن على جماهير «الأمة العيناوية»، عقب النهائي، رغم الأداء القوي الذي قدمه «الزعيم» وتمسكه برغبة الفوز في المباراة التي احتكمت إلى ركلات الترجيح، كما أصاب الحزن جميع اللاعبين، بعد ضياع البطولة الثانية هذا الموسم بعد «السوبر» أمام الشارقة أيضاً.
واجتمع الجهاز الفني مع اللاعبين، وطالبهم بنسيان أحداث المباراة سريعاً، وضرورة النظر إلى المستقبل والأمام، حيث لا تزال هناك بطولتان، يجب القتال من أجلهما، الأولى سباق الأمتار الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأهمية خوض بقية المشوار بكل تركيز، والفوز في المباراة المقبلة أمام الوصل في «الجولة 25»، على أمل تعثر شباب الأهلي أمام بني ياس، وتضييق فارق النقاط إلى الجولة الأخيرة.
وتكتسب المباراة المقبلة أهمية كبيرة، لأنها تأتي في وقت يحتاج فيه «البنفسج» إلى تأكيد تفوقه، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه الثقة وأمل المنافسة على الصدارة.
على الجانب الآخر، تتمسك شركة الكرة بنادي العين بفكرة الاستقرار الفني، وأصبح الحديث عن التجديد لريبروف مطروحاً على الطاولة، وبالفعل بدأ الحديث بين الجانبين، لتحديد متطلبات الفترة المقبلة، خاصة أن العمل يتم من أجل الإعداد للمنافسة القارية والمحلية في الموسم المقبل، على أن يتم حسم ملف التجديد نهاية الموسم.
من جانبه، أكد الألماني شايفر، مدرب العين السابق، أن «الزعيم» قدم مباراة جيدة، وتمسك برغبة الفوز، وكاد أن ينهي اللقاء في الوقت الأصلي لولا العارضة والقائم، ما يعني «سوء توفيق» لكتيبة ريبروف.
ولفت شايفر إلى أن غياب خالد عيسى أثر على الفريق فنياً، سواء في الهدف الذي دخل مرمى العين، أو ركلات الترجيح، لأن عنصر الخبرة في المواعيد الكبيرة، يصب في مصلحة خالد عيسى، وليس الحارس «البديل» بوسندة.

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