20 زورقاً تتنافس على لقب «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق المتسابق السويدي جوناس أندرسون، الزمن الأفضل ضمن سباق السرعة، والذي أقيم ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والمقامة في مدينة تشنجتشو الصينية، وذلك بعد أن أحرز زمناً قدره 45.68 ثانية في حين حل ثانياً زورق الفريق الصيني بقيادة بيتر مورين بزمن وقدره 46.11 ثانية، وجاء في المركز الثالث زورق الشارقة 11 بقيادة سامي سيليو بزمن وقدره 46.17 ثانية، فيما حل زورق «أبوظبي 1» حامل اللقب بقيادة شون تورنتي في المركز الرابع بزمن وقدره 46.80 ثانية.

وكانت منافسات السرعة قد أقيمت على ثلاث مراحل، تأهل في الأخيرة منها ست زوارق ليحقق أندرسون الزمن الأفضل، ليضمن بهذه النتيجة أن يكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة، والذي ينطلق في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت الإمارات، في حين تنطلق زوارق الإمارات من المركزين الثالث والرابع.

وكان زورق «أبوظبي 2» بقيادة راشد القمزي قد تأهل للمرحلة الثانية من تصفيات الزمن وحل في المركز السابع عبر السباق ليحمل اليوم فرصة كبيرة أيضاً كي يتقدم للأمام ويعوض النتيجة في السباق الرئيسي. ومن المقرر أن ينطلق السباق اليوم على مسار يبلغ طوله 1986 متراً على مياه النهر الأصفر في مدينة تشنجتشو الصينية، التي تستضيف تفاصيل المنافسة للمرة الأولى في تاريخ المدينة. ويشارك في المنافسة اليوم 20 زورقاً، تتقدمها فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري من الإمارات في حضور قوي ومثير عبر المنافسة. من ناحيته أكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي والمشاركة حالياً في الصين، أن المنافسة على لقب السباق الرئيس ستكون قوية جداً بحكم أن الجميع مستعدون للتحدي. وعن نتائج السرعة قال: ظروف سباق أفضل زمن شهدت الكثير من التغييرات، والأهم أن زورق أبوظبي 1 في المقدمة، وهناك إمكانية أن يتقدم لمركز أفضل في السباق الرئيس، أما راشد القمزي على زورق أبوظبي 2 فلديه الفرصة أيضاً لتعديل مركزه والتقدم للأمام عبر مراحل السباق. وعبر ناصر الظاهري عن أمله في أن يحقق الفريق إنجازا مستحقا في السباق الرئيس، وأن يستمر في مشوار المنافسة على لقب البطولة والدفاع عنه هذا الموسم.