500 لاعب في تحدي «آسيوية» مصارعة الذراعين

دبي (الاتحاد)

تستضيف إمارة عجمان منافسات البطولة الآسيوية لمصارعة الذراعين، والتي تنطلق منافساتها اليوم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 16 دولة وينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتتضمن منافسات بطولة آسيا بنسختها 21 وبطولة آسيا لأصحاب الهمم رقم 20 للناشئين والشباب، والرجال، والسيدات، والأساتذة.

ويحضر المنافسات جنبيك موكامبيتوف رئيس الاتحاد الدولي وكريم العنداري رئيس الاتحاد العربي للعبة وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومشرف البطولة وعدد من نجوم اللعبة على المستوى الآسيوي. ورحب محمد عبدالرحيم، الأمين العام لاتحاد لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالوفود المشاركة، متمنياً لهم تحقيق الطموح الذي حضروا من أجله للمنافسة في البطولة، مشيراً إلى التعاون الكامل مع الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين لإنجاح البطولة. قال فيصل الغيص الزعابي مشرف البطولة إن كازاخستان تشارك بنحو 250 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأعمار، مبيناً أن الاجتماع الفني الذي سبق انطلاق المنافسات وبعد إجراء عملية الوزن كان ناجحاً بكل المقاييس، مما ساهم بالوصول للجاهزية الكاملة.