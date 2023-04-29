ناشئو الشارقة أبطال كأس الإمارات لليد



الشارقة (الاتحاد)



تُوّج الشارقة بلقب كأس الإمارات للناشئين في كرة اليد، للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد تغلبه في النهائي على شباب الأهلي 27-24، بصالة نادي النصر في دبي.

وأُقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، بمشاركة الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والبطائح واتحاد كلباء وبني ياس والجزيرة، وبذلك يحصد ناشئو الشارقة ثنائية الدوري والكأس لهذا الموسم، بعدما حسموا درع الدوري السادس عشر في تاريخ قلعة «الملك» خلال مارس الماضي.

وتوج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد كرة اليد، ناشئي الشارقة بالميداليات الذهبية، وشباب الأهلي بالفضية، بحضور جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد الشرقاوية، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية بقلعة الملك.

وبهذا الإنجاز، تواصل كرة اليد بنادي الشارقة تربعها على قمة اللعبة، محققة البطولة رقم 9 من 14 بطولة متاحة في روزنامة الاتحاد موسم 2022-2023 والذي لم ينتهِ بعد.

إضافة إلى تسجيل كرة اليد الشرقاوية إنجازاً نوعياً غير مسبوق بوصول فريقي الصغار (أ) و(ب) بطل ووصيف الدوري، إلى نهائي كأس الإمارات للصغار للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ليتضمن بذلك سجل النادي البطولة العاشرة.

في الوقت الذي يتبقى فيه مباراتان لفريق الشارقة متصدر دوري أقوياء اليد، لحسم الدرع السابع عشر والسابع على التوالي.

ويدافع بعدها الفريق الأول عن لقبه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي آخر مسابقة في الموسم.

ويخوض الأشبال والشباب، أبطال الدوري، نهائي كأس الإمارات للأشبال أمام شباب الأهلي، وكأس الإمارات للشباب أمام العين.