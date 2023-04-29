الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ناشئو الشارقة أبطال كأس الإمارات لليد

ناشئو الشارقة أبطال كأس الإمارات لليد
29 ابريل 2023 21:11

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة عبدالله الشامسي


تُوّج الشارقة بلقب كأس الإمارات للناشئين في كرة اليد، للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد تغلبه في النهائي على شباب الأهلي 27-24، بصالة نادي النصر في دبي.
وأُقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، بمشاركة الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والبطائح واتحاد كلباء وبني ياس والجزيرة، وبذلك يحصد ناشئو الشارقة ثنائية الدوري والكأس لهذا الموسم، بعدما حسموا درع الدوري السادس عشر في تاريخ قلعة «الملك» خلال مارس الماضي.
وتوج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد كرة اليد، ناشئي الشارقة بالميداليات الذهبية، وشباب الأهلي بالفضية، بحضور جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد الشرقاوية، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية بقلعة الملك.
وبهذا الإنجاز، تواصل كرة اليد بنادي الشارقة تربعها على قمة اللعبة، محققة البطولة رقم 9 من 14 بطولة متاحة في روزنامة الاتحاد موسم 2022-2023 والذي لم ينتهِ بعد.
إضافة إلى تسجيل كرة اليد الشرقاوية إنجازاً نوعياً غير مسبوق بوصول فريقي الصغار (أ) و(ب) بطل ووصيف الدوري، إلى نهائي كأس الإمارات للصغار للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ليتضمن بذلك سجل النادي البطولة العاشرة.
في الوقت الذي يتبقى فيه مباراتان لفريق الشارقة متصدر دوري أقوياء اليد، لحسم الدرع السابع عشر والسابع على التوالي.
ويدافع بعدها الفريق الأول عن لقبه في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي آخر مسابقة في الموسم.
ويخوض الأشبال والشباب، أبطال الدوري، نهائي كأس الإمارات للأشبال أمام شباب الأهلي، وكأس الإمارات للشباب أمام العين.

كرة اليد
الشارقة
شباب الأهلي
دبي
النصر
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©