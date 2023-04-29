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الزمالك يطلب «موقف ثلاثي الأهلي» قبل «سوبر أبوظبي»

الزمالك يطلب «موقف ثلاثي الأهلي» قبل «سوبر أبوظبي»
29 ابريل 2023 20:38

القاهرة (د ب أ)
أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بتوضيح موقف لاعبي الأهلي الموقوفين من المشاركة في لقاء السوبر المحلي المقبل بين الفريقين والمقرر لها الخامس من مايو المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وذكر الزمالك في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي، اليوم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يود الاستفسار عن موقف لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا»، الموقوف من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة، مشيراً إلى أن تلك العقوبة واجبة النفاذ وفقاً للوائح لجنة الانضباط.
كما أشار الزمالك في خطابه إلى موقف اللاعب محمد عبد المنعم الموقوف بطرد مباشر، والحارس محمد الشناوي الموقوف 3 مباريات، متسائلاً عن إمكانية مشاركة الثلاثي رغم إيقافهم بالمخالفة لقرارات لجنة الانضباط، وكذلك لجنة المسابقات، قائلاً: «هل سيطبق اتحاد الكرة اللوائح على جميع الأندية دون محاباة لنادٍ على حساب آخر»؟
وطالب الزمالك من اتحاد الكرة سرعة الرد على خطابه قبل عقد مجلس إدارة النادي لجلسته الطارئة غداً الأحد، من أجل اتخاذ القرار المناسب بسفر الفريق لخوض المباراة من عدمه، وفقاً للبيان.

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