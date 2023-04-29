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العربي يوقف «الإعصار» بـ «ثلاثية» في «الأولى»

العربي يوقف «الإعصار» بـ «ثلاثية» في «الأولى»
29 ابريل 2023 20:35

معتصم عبدالله (دبي)

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حول العربي تأخره أمام ضيفه حتا بهدف، إلى فوز 3-1، ليلحق الخسارة الثالثة بـ «المتصدر»، في «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، ضمن «الجولة 31»، والتي شهدت خسارة بينونة أمام مضيفه التعاون 0-3، ليتراجع إلى المركز الأخير، فيما تغلب الرمس على العروبة 2-1.
وافتتح حتا التسجيل أمام مضيفه العربي بهدف «البديل» محمد خلفان في الدقيقة 60، ورد أصحاب الأرض بـ «ثلاثية» عن طريق جابريل فالنتيني في الدقيقة 68، و«البديل» أنطونيو كارلوس في الدقيقة 74، وفرانسيفالدو ليما في الدقيقة 94، وتجمد رصيد «الإعصار» عند 68 نقطة في الصدارة، مقابل 48 نقطة للعربي «الخامس».
وانطلقت الجولة بفوز فرسان هسبانيا أمام ضيفه سيتي 3-2، ليرتقي فرسان هسبانيا إلى المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، بفارق «نقطة» أمام بينونة المتراجع إلى الترتيب الأخير، فيما بقى سيتي في مركزه الـ 15 برصيد 22 نقطة.
وتختتم الجولة يوم الأحد بإقامة 4 مباريات، حيث يبرز «سباق الوصافة المثير» الذي يجمع دبا الحصن صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، والإمارات الثالث وله 59 نقطة، ويلعب الأول في ضيافة الحمرية «الخامس» برصيد 58 نقطة، على ملعب الأخير بالشارقة، فيما يلتقي «الصقور» مضيفه الذيد «التاسع» وله 37 نقطة.
ويتمسك مصفوت الرابع برصيد 49 نقطة بآماله الضئيلة في صراع الصعود في مواجهة ضيفه جلف أف سي صاحب المركز 13 برصيد 32 نقطة، ويشهد سباق تحسين المراكز مواجهة مسافي «السابع» بـ 43 نقطة، أمام ضيفه الفجيرة «العاشر» وله 36 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
حتا
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