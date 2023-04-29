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أبوظبي تستضيف «تايتل شو»

أبوظبي تستضيف «تايتل شو»
29 ابريل 2023 20:19

 
لندن (وام)

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قررت المنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية «ايكاهو»، إضافة بطولتين تصنيف «تايتل شو» بمنطقة الشرق الأوسط، على أن تقام إحداها في الإمارات بالعاصمة أبوظبي بدءاً من العام 2024، أما بطولة «تايتل شو» الثانية تكون متاحة لأي دولة في الشرق الأوسط تتقدم بطلب لتنظيمها.
جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ «الايكاهو» في نسختها الـ40، التي عقدت بفندق حياة بليس بالعاصمة البريطانية لندن.
وبعد إضافة البطولتين يصبح عدد البطولات التي تنظمها منطقة الخليج 4 بطولات «تايتل شو»، حيث تقام بالفعل بطولة عروض الخيل ضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض، وبطولة كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في الاجتماع محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة «الايكاهو»، الذي أكد أن تلك الخطوة تعكس مدى تقدير العالم للإمارات ودورها المهم في دعم الخيول العربية الأصيلة حول العالم، مشيراً إلى أن بطولة «تايتل شو» تعد واحدة من أهم البطولات الأعلى تصنيفاً في المنظمة الأوروبية «الايكاهو».
وقال «الدعم الكبير الذي تحظى به الخيول العربية الأصيلة في الإمارات والعالم، من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وراء كل الإنجازات التي تحققها الجمعية في الداخل والخارج، ومحل تقدير لكافة المنظمات الدولية».

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جمعية الإمارات للخيول العربية
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