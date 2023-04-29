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سينيسوكا وكين في نهائي «آسيوية الريشة الطائرة»

سينيسوكا وكين في نهائي «آسيوية الريشة الطائرة»
29 ابريل 2023 19:55

دبي (الاتحاد)


يلتقي الإندونيسي أنتوني سينيسوكا المصنف ثانياً عالمياً، مع السنغافوري لوه كين المصنف السابع عالمياً في نهائي بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة التي تختتم منافساتها الأحد، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة.
وأقيمت البطولة على مدار 6 أيام بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة.
وحجز سينيسوكا بطاقة العبور إلى نهائي فردي الرجال عقب فوزه في نصف النهائي على الياباني كانتا تسونياما المصنف 15 عالمياً 21-13 و21-16، فيما بلغ لوه كين النهائي بفوزه على الصيني لو جوانج زو المصنف 14 عالمياً 21-19 و21-15.
وفي فردي السيدات، تمكنت التايوانية تاي تزو ينج المصنفة 4 عالمياً من إقصاء اليابانية أكاني ياماجوتشي المصنفة الأولى عالمياً وبلوغ المباراة النهائية، بعدما فازت عليها 

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21-12 و16-21 و 21-15، لتضرب موعداً في النهائي، مع لاعبة كوريا الجنوبية آن سي يونج المصنفة الثانية عالمياً والتي تغلبت بدورها على الصينية تشين يو المصنفة الثالثة 21-16 و11-21 و 19- 21.

دبي
النصر
الريشة الطائرة
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