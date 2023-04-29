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الرياضي

«دولية» أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف تنطلق الأحد

«دولية» أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف تنطلق الأحد
29 ابريل 2023 18:55

أبوظبي (الاتحاد) 

بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تنطلق يوم الأحد النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، بمقر مركز أبوظبي للطاقة.
وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفق النظام السويسري من 9 جولات، بنظام اللعب الخاطف لمدة 3 دقائق في كل جولة.
يشارك في المنافسات أكثر من 150 من المشاركين لجميع الجنسيات من البنات، بالإضافة إلى الذكور تحت 12 سنة، وأقل، وبإدارة كوادر تحكيمية إماراتية. 

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وحددت اللجنة الفنية منع استخدام الهواتف المتحركة خلال المنافسات، حيث يتم احتساب النقاط بعد انتهاء الجولات لتتويج الفائزين بأفضل معدل من النقاط، كما يتم تطبيق كافة قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج. 

وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص جوائز مالية للفائزين بقيمة 40 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى مخصصة لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات.
من جانبها، أكدت ناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان للمبادرات التي تنظمها الأكاديمية، يعزز استدامة التطور واستشراف المستقبل في الرياضة النسائية، لتكريس الدور الريادي للأكاديمية في تمكين المرأة، وتصميم البرامج الداعمة لبناء قدراتها وتشجيعها على ممارسة الرياضة. وأوضحت أن إطلاق النسخة الخامسة من البطولة، يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الأكاديمية لنشر هذه اللعبة وفق أفضل الممارسات، خاصة أن النسخ الماضية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني، بمشاركة مئات اللاعبات من مختلف الدول.

الإمارات
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
مجلس أبوظبي الرياضي
أدنوك
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