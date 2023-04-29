«هوكي الجليد» يغادر إلى تايلاند للمشاركة في «آسيوية السيدات»



أبوظبي (وام)



غادرت بعثة منتخب السيدات لهوكي الجليد إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس «آسيا وأوقيانوسيا» لهوكي الجليد، حيث وضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، بجانب تايلاند وسنغافورة وماليزيا.

وتقام البطولة من 30 أبريل الحالي، إلى 7 مايو المقبل بمشاركة منتخبات الإمارات، سنغافورة، ماليزيا، الهند، الكويت، إيران، قيرغيزستان وتايلاند البلد المستضيف.

وسبق لمنتخب السيدات المشاركة في النسختين الماضيتين للبطولة، حيث حصل على المركز الثاني في المشاركتين.

وأكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن منتخبات هوكي الجليد بدعم القيادة الرشيدة تتطلع إلى أفضل النتائج في المسابقات القارية والدولية، انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية لترسيخ مرحلة التطور، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية.

وأوضح القبيسي أن المنتخب خضع لتحضيرات متواصلة في أبوظبي، تمهيداً لمشاركته في البطولة، بمعسكر إعدادي لمدة أسبوعين، تضمن تدريبات متنوعة لرفع جاهزية اللاعبات، وتحقيق أفضل معدلات الاستعداد المطلوبة، لضمان المنافسة على أفضل النتائج.

وأضاف:«ثقتنا كبيرة في لاعبات المنتخب لإظهار ردة الفعل الإيجابية في البطولة، والحرص على النتائج الجيدة للوصول إلى أفضل المراكز، والشيء الجيد أن وصول المنتخب إلى مركز الوصيف خلال المشاركتين الماضيتين، يشكل دافعاً قوياً للمضي أكثر في البحث عن الميداليات الذهبية، لاسيما بعد تتويج منتخب الرجال بكأس العالم في تركيا مؤخراً».