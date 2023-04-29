كريستال بالاس يحقق فوزاً مثيراً على وستهام

لندن (د ب أ)

فاز كريستال بالاس على ضيفه وستهام 4-3، اليوم، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم وستهام عن طريق توماس سوستشيك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك جوردان أيو التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 20 سجل ويلفريد زاها الهدف الثاني لكريستال بالاس، قبل أن يضيف زميله جيفري شلوب الهدف الثالث في الدقيقة 30، وعاد وستهام للمباراة مجدداً، بعدما سجل له مايكل أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة 35، غير أن كريستال بالاس أعاد الفارق إلى هدفين مجدداً حينما سجل له إبرتشي إيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 72 سجل نايف أكرد هدف وستهام الثالث.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد وستهام عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.