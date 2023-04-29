«السلطان» مهدد بالاعتزال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن لحظة «الاعتزال الإجبارى» اقتربت كثيراً من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش «41 عاماً» الملقب بـ«السلطان» ولاعب أيه سي ميلان الإيطالي، إذ تعرض لإصابة في «ربلة الساق» اليمني أثناء التسخين قبل مباراة ليتشي الأخيرة التي إنتهت بفوز «الروسونيري» 2-0.

وأعلنت إدارة النادي «اللومباردي» في بيان لها عن إصابة «إبرا» التي قد تجبره على الابتعاد عن المستطيل الأخضر حتى نهاية الموسم.

ولم تحدد إدارة النادي المدة التي يحتاجها النجم السويدي للشفاء من هذه الإصابة، وإنما أكتفت بالتأكيد على ضرورة متابعة تطورالحالة، مشيرة إلى أن هناك «أملاً ضئيلاً» في اللحاق ببعض المباريات المتبقية من الدوري الإيطالي.

وتُعتبر إصابة زلاتان ضربة قاصمة له هذا الموسم، الذي كان «للنسيان»، إذ إنه لم يلعب خلاله إلا نادراً؛ لأنه احتاج لفترة طويلة للاستشفاء من إصابته الأولى التي أجرى بسببها جراحة في الركبة اليسرى في مايو 2022، بعد فوز الفريق مباشرة بالدوري الإيطالي، كما أنه لم يتم تسجيله في قائمة الفريق في دوري الأبطال الأوروبي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش رسمياً في يونيو القادم، ولم يبدِ النادي الإيطالي أي نية في تجديد هذا العقد، بينما يأمل «السلطان» في أن يشارك منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تُقام في ألمانيا العام المقبل، حيث يقترب عمره وقتها من 42 عاماً.

وكان إبراهيموفيتش وصل إلى ميلان في يناير 2020، وأسهم بقوة في صحوة الفريق وعودته إلى القمة، ونجح في موسمه الثاني في الفوز بـ «الكالشيو»، لتستمر صحوة الفريق هذا الموسم، حتى في غياب النجم السويدي، إذ نجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تغلبه على نابولي في الدور ربع النهائي للبطولة.