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إمام عاشور يعود إلى مصر ويُربك جماهير الأهلي والزمالك!

إمام عاشور يعود إلى مصر ويُربك جماهير الأهلي والزمالك!
29 ابريل 2023 16:30

معتز الشامي (دبي)
أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي اليوم، غياب لاعبه إمام عاشور رسمياً حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، ولا يزال الغموض يكتنف مشوار إمام عاشور، حيث يصارع ناديه للهروب من الهبوط هذا الموسم، ولم يتكيف اللاعب مع الإقامة والعيش في الدنمارك بخلاف استمرار حاجز اللغة الذي يؤثر على بقاءه، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب وقع بالفعل للنادي الأهلي، في الوقت الذي التزمت فيه إدارة الزمالك الصمت، حيال إمكانية عودة اللاعب مجدداً لصفوف الفريق ولو على سبيل الإعارة.
وكشفت المصادر أن عودة اللاعب، الذي تم بيعه لنادي ميتيلاند الدنماركي في يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار، إلى نادي الزمالك الموسم المقبل، تحتاج خطوتين لا ثالث لهما، إما دفع المقابل المادي الذي سيتم تحديد لهذه الخطوة، والتي ستكون على الأقل رد مبلغ 3 ملايين دولار، وهو ما يصل إلى 110 ملايين جنيه مصري، وهو غير متوفر للزمالك، أو التفاوض مع النادي الدنماركي للحصول على خدمات إمام عاشور عن طريق الإعارة لمدة موسم، ومع أحقية الشراء في الموسم التالي.
وقالت المصادر أن اللاعب أبلغ إدارة الزمالك عبر وكيله، رغبته في العودة لفريقه، وفتح باب التفاوض مع النادي الدنماركي، بعدما فشلت خطوة احترافه، حيث شارك اللاعب في 7 مباريات فقط مع فريقه هناك، وسجل هدفين فقط، وبات خياراً بديلاً في تشكيلة مدربه، ما يعني استبعاده من حسابات الفريق بالفعل.
إلا أن المبلغ الكبير المطلوب لرد اللاعب يحول دون تلبية طلبه، وذلك في الوقت الذي يتردد رغبة الأهلي في الحصول على خدماته.
وأوضحت المصادر أن حسم ملف إمام عاشور سيكون بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب لم يوقع رسميا لأي نادٍ آخر، بحسب مصادر في نادي الزمالك، كما أدلى والد اللاعب بتصريح أكد خلاله أن إمام «زملكاوي»، وأنه لا يمكن أن يوقع للأهلي، وأنه سوف يستمر في الاحتراف وفي حال العودة سيكون للزمالك.
وكانت «الاتحاد» قد رصدت المشكلات التي عانى منها عاشور في الدنمارك وتمثلت في حاجز اللغة، حيث لا يجيد إمام الحديث باللغة الإنجليزية، حتى يسهل عملية التواصل، ولكنه بدأ في الحصول على دورات للغتين الإنجليزية والدنماركية مؤخراً.
على الجانب الآخر، أكد الموقع الرسمي لنادي ميتيلاند أن اللاعب، تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الاثنين الماضي في كأس المستقبل ضد فيبورج، حيث تم استبداله بداعي الإصابة، وقد أظهرت الفحوصات الطبية، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاماً لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، وفي هذا الصدد، سافر عاشور إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.
وتابع البيان: نأسف بشدة لأن إمام لن يتمكن من لعب المزيد من المباريات هذا الموسم، في الوقت نفسه، يشعر إمام بالاستياء، ولا يريد إنهاء الموسم بهذه الطريقة، وبالتعاون مع طاقمنا الطبي، قررنا أنه سيتلقى العلاج في وطنه، حيث يكون طبيب المنتخب المصري مسؤولاً عن عملية التأهيل البدني والطبي بالتنسيق مع النادي.

 

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