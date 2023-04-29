منتخبنا يحرز «البرونزية» في «آسيوية» الشراع والتجديف الحديث

دبي (الاتحاد)

أهدى نجما منتخبنا الوطني، الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي رياضة الإمارات واتحاد الشراع والتجديف الحديث إنجازاً رياضياً جديداً بإحرازهما الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال ضمن البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي، والتي يسدل الستار على فعالياتها اليوم في مدينة باتايا التايلاندية.

وسطر نجما منتخبنا الوطني الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي ملحمة رياضية في المشاركة الأولى قارياً واستطاعا بالعزيمة والإصرار قهر الصعاب والتفوق على الثنائي التايلاندي في الطريق لنصف النهائي، وهو الذي كان مرشحاً للذهبية، ثم التفوق على الثنائي الإندونيسي في صراع البرونزية، ليؤكد نجمانا قدرات أبناء الإمارات والمكانة المتميزة التي يحتلونها في الساحة الإقليمية والقارية في الطريق نحو تحقيق الحلم الأولمبي.

وتفوق المطروشي والشامسي في صراع المركز الثالث والميدالية البرونزية لزوجي الرجال على الفريق الإندونيسي بفارق زمني جيد، حيث قطعا المسافة في زمن قدره 02.43.45 دقيقة، فيما سجلا مستوى جيداً وأداءً مذهلاً في مواجهة نصف النهائي أمام الفريق الفلبيني، الذي فاز ووصل وتفوق بعد ذلك في المواجهة النهائية محرزاً الميدالية الذهبية على حساب الثنائي الكوري «الوصيف».

وأبدى ثنائي منتخبنا الوطني حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي سعادتهما الغامرة بالإنجاز الكبير الذي تحقق، والذي أكد مكانة أبطالنا قارياً، وقدراتهم الهائلة في مثل هذه التحديات، التي يخوضها المنتخب للمرة الأولى، وأهدوا هذا التتويج إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

بدوره، هنأ محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، القيادة الرشيدة والمسؤولين في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهازين الفني والإداري والأندية الرياضية بالإنجاز الكبير، والذي يعكس صدق الجهود التي يبذلها الجميع من أجل تحقيق النجاحات وإبراز قدرات أبنائنا في مختلف الفعاليات والأحداث.

وقال العبيدلي إن إنجاز المنتخب الوطني في تايلاند يدلل على القدرات الفنية الهائلة التي تمتلكها العناصر الوطنية والدور المتميز الذي يلعبه شركاء الاتحاد من الأندية الرياضية، وفي مقدمتها نادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية واللذان يرعيان المواهب، الأمر الذي يشكل بداية حقيقية لرسم خارطة الحلم الأولمبي الجديد، مؤكداً أن مجلس الإدارة يترقب المزيد من النجاحات من خلال استكمال المشاركة اليوم، مع مراحل الختام، متمنياً التوفيق لبطلنا أحمد خميس والثنائي حمد عامر وسلطان أحمد في زوجي الشباب.