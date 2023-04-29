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الرياضي

مشاركات مهمة لخيول جودلفين بفرنسا واليابان

مشاركات مهمة لخيول جودلفين بفرنسا واليابان
29 ابريل 2023 16:00

 
محمد حسن (دبي)

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يخوض الجواد «ريل ورلد» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة أوشين ميرفي، أول سباقات الفئة الأولى في أوروبا، عبر سباق بري جانيه الذي يستضيفه مضمار لونجشامب بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الأحد.
ويعود جواد الست سنوات إلى فرنسا، بعد أن حقق الفوز في المضمار الباريسي، خلال حفل الآرك عام 2021، إذ تغلب وببسالة على «ذا ريفنانت»، في بري دانيل وايلدنشتاين للفئة الثانية، قبل أن يكسب سباقاً آخر من الفئة الثانية، ضمن مشاركته التالية في زعبيل مايل بمضمار ميدان، مطلع العام 2022.
وقال سعيد بن سرور: مضت تحضيرات «ريل ورلد» بشكل جيد منذ المشاركتين اللتين خاضهما في ميدان هذا العام، حيث عاد إلى «نيوماركت» بحالة طيبة، وأشعر بالارتياح تجاه تحضيراته للسباق، ولن يواجه صعوبة على مسافة 10.5 فيرلونج، حيث فاز في نيوبري بسباق ليستد على مسافة مماثلة.
وبمضمار كيوتو في اليابان، يخوض نجم جودلفين «أفريكان جولد» اختباراً صعبا لقدراته التحملية والتنافسية في نسخة ملحمية من سباق تينو شو للفئة الأولى، حيث لم يسبق لجواد الثماني سنوات أن شارك على المسافة الماراثونية البالغة ميلين، لكنه قدم أداءً جديراً بالتقدير في سباق هانشين دايشوتين للفئة الثانية، على مسافة 15 فيرلونج في مارس، حيث تم اللحاق به في الفيرلونج الأخير ليشغل المركز الرابع بفارق ضئيل.
وأكد «أفريكان جولد»، بإشراف ماساتو نيشيزونو، على قدراته في المسافات المتوسطة بشعار جودلفين منذ تجربته الأولى في هانشين عام 2017.
وبالإضافة إلى الانتصارات الثلاثة، حقق الجواد أكبر فوز له في مسيرته في موسم السنوات السبع، عندما تصدر سباق كيوتو كنين للفئة الثانية في هانشين الموسم الماضي، منذ البداية وحتى النهاية.

الإمارات
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جودلفين
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