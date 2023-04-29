ألكاسير يستعيد «سيناريو» فياريال ويونايتد مع الشارقة

علي معالي (الشارقة)

لم يكن ماراثون ركلات الترجيح بالأمر الجديد على الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم الشارقة، وهو ما جعله يقوم بالتسديد في النهائي المثير أمام العين في نهائي الكأس بمعنويات عالية وثقة كبيرة.

نفس هذا الموقف تكرر مع باكو في نهائي الدوري الأوروبي، عندما كان مهاجماً بصفوف فريق فياريال في مباراته ضد مانشستر يونايتد، والتي جرت يوم 26 مايو 2021، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح وسدد الفريقان 22 ضربة، وسدد يومها باكو التسديدة الثالثة بنجاح، وظلت المباراة معلقة حتى الضربة الأخيرة التي أهدرها حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، وانتهت المباراة للفريق الإسباني 11- 10.

علق باكو ألكاسير قائلاً: «عشت تلك الفترة مع فياريال، وعندما وصلت المباراة مع العين إلى الضربة الـ11 ضحكت بداخلي، ولكن ما حدث أننا وصلنا إلى الضربة الـ14، لنتفوق على نهائي الدوري الأوروبي في ذلك برقم قياسي مميز للكرة الإماراتية».

وقال باكو ألكاسير: «لم أكن أتوقع خلال هذه الفترة القصيرة مع الشارقة الوصول إلى 3 بطولات وأمامنا بطولة رابعة على الأبواب، وهي أرقام مهمة للغاية في مسيرتي، والتي أعتبرها سعيدة وجيدة مع الشارقة».

وأضاف: «اللقب العاشر لفريقي في تاريخ كأس رئيس الدولة، يؤكد براعة وتاريخ الشارقة القوي، وما تحقق هذا الموسم يقف وراءه جمهور عاشق لفريقه، وأشفقت كثيراً على حارسي الفريقين، خاصة عادل الحوسني للوقوف في المرمى خلال 14 ركلة ترجيح، لأنه أمر يكسر الأعصاب ويشتت الذهن كثيراً، لكن حارسنا نجح في النهاية بلحظات من التركيز في أن يرجح كفة الشارقة».

وتابع: «أنا سعيد مع فريقي الحالي، ومستمر لرغبتي في ذلك، ولدينا فريق جيد وكبير ومدرب أيضاً لديه قدرات عالية، وإدارة تقف خلف الفريق في كل الأمور، وكذلك جمهور يساند ويشجع بقلبه».