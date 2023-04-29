فريق الوثبة يزور تركمانستان

أبوظبي (الاتحاد)

زار فريق الوثبة تركمانستان، بناءً على دعوة تلقاها من اتحاد الدراجات بالتنسيق مع سفارة الدولة في عشق آباد.

واستقبل الوفد أحمد الحاي الهاملي سفير الإمارات في عشق أباد، ونائب وزير الرياضة التركماني، ورئيس اتحاد الدراجات.

وشهدت الزيارة اجتماعاً مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الدراجات، ومناقشة فرص التعاون المشترك، في مجال الرياضة والدارجات بين البلدين، وطرح أفكار عدة والتشاور حولها.

وقام الوفد بزيارة القرية الأولمبية، وحلبة الدراجات الداخلية، ومتحف السجاد الوطني والإسطبلات الوطنية، وبحضور عرض فريد للخيل التركماني.

وأجرى الفريق التمارين في الشوارع الخارجية للعاصمة، بمرافقه المنتخب التركماني ودوريات الشرطة وقوات الأمن الخاص، وسيارات إسعاف لتأمين الطريق.

ووفرت عشق آباد البنية التحتية المتطورة والطرقات المناسبة لأجراء التمارين، وسط ترحيب الشعب التركماني بالضيوف.

وتكون الوفد من محمد سند القبيسي نائب رئيس الاتحاد، عضو فريق الوثبة، وحمد الهاملي عضو الفريق، وسليمان الحمادي مدير الفريق.

وتوجهت البعثة بالشكر إلى سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان، لتوجيهه جميع المؤسسات المعنية، بتسهيل زيارة الوفد، وشكر وزير الرياضة، ورئيس اتحاد الدراجات والمنتخب التركماني، وأعضاء الفرق المجتمعية، ودوريات الشرطة والصحة والإسعاف، على إنجاح الزيارة، كما وجه الشكر إلى أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة في عشق آباد، وأعضاء السفارة والدبلوماسيين على المجهود الكبير في تنسيق الزيارة وحفاوة الاستقبال والخدمات منذ الوصول إلى المغادرة وانتهاء الرحلة.