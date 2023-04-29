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«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»

«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
29 ابريل 2023 13:35

الدوحة (وام)
رفعت بعثة الإمارات في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى رصيدها إلى 5 ميداليات ملونة بتتويج اللاعبتين مهرة عبدالرحيم ببرونزية سباق 400 متر حواجز، وزميلتها موزة الغفلي ببرونزية 5000 متر لفئة السيدات.
وتقام فعاليات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الحالي لفئتي الرجال والسيدات.
وكانت بعثة الإمارات حصدت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب الشعالي حسن النعيمي في سباق المشي السريع لمسافة 10 كلم، وميدالية فضية في «دفع الجلة» عن طريق اللاعبة فاطمة الحوسني، فيما فاز اللاعب سالم البلوشي بفضية «الوثب الطويل».

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