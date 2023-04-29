«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر أبريل، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل، وليد آزارو لاعب نادي عجمان، وفابيو ليما لاعب الوصل، وعلي مبخوت لاعب الجزيرة، ولابا كودجو لاعب العين، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أبريل الثلاثي: محمد سالم «دبا»، وخالد عيسى «العين»، وعيسى الهوتي «اتحاد كلباء».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر أبريل حسن العبدولي مدرب «دبا»، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب «العين»، والهولندي آرنو بويتنويج مدرب «الوحدة».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 ظهر «السبت»، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.