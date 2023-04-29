الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في أبريل»
29 ابريل 2023 13:45

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر أبريل، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل، وليد آزارو لاعب نادي عجمان، وفابيو ليما لاعب الوصل، وعلي مبخوت لاعب الجزيرة، ولابا كودجو لاعب العين، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.
ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أبريل الثلاثي: محمد سالم «دبا»، وخالد عيسى «العين»، وعيسى الهوتي «اتحاد كلباء».
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر أبريل حسن العبدولي مدرب «دبا»، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب «العين»، والهولندي آرنو بويتنويج مدرب «الوحدة».
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 ظهر «السبت»، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يركز على سباق «الأمتار الأخيرة» للدوري
راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة للرياضة وراء تحقيق الإنجازات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الجزيرة
علي مبخوت
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©