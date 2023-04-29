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محمد عبد الباسط: قلبي كاد يتوقف!

محمد عبد الباسط: قلبي كاد يتوقف!
29 ابريل 2023 16:00

 

الشارقة (الاتحاد)

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وصف محمد عبد الباسط صاحب هدف الشارقة الوحيد في المباراة اللقب الثالث في مشواره بالمثير، وقال: مباراة مجنونة بكل المقاييس ولها مذاق خاص في عالم كرة القدم، وسعادتي كبيرة بأن تواجدت في المباراة التي لن ينساها التاريخ. قال محمد عبدالباسط: حظيت بشرف الفوز بالكأس مع الوحدة عام 2017، وتكرر المشهد عامي 2022 و2023 مع الشارقة، وبالتالي فإن فرحتي لن تنسى، وفخور بأن أحمل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات. وقال: مع «العنابي» لعبت المباراة كاملة، وجاءت المواجهة الأخيرة أمام العين قوية، على استاد محمد بن زايد، ونجحنا في أن إضافة لقب جديد، ومن حق جماهير الشارقة أن تفرح بهذا الإنجاز الذي جاء ترجمة للجهد خلال الفترة الماضية. وأضاف: ضربات قلبي كادت أن تتوقف في بسبب طول ركلات الترجيح، لدرجة أنني كنت أعذر حارسي الفريقين على كيفية التركيز في هذه المواقف، ولكن عادل الحوسني استطاع في النهاية بـ «القفاز الذهبي» أن يسهم في تتويج «الملك» باللقب.
 

كأس رئيس الدولة
الشارقة
العين
محمد عبدالباسط
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