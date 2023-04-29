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الرياضي

شاهين عبدالرحمن: استعادة «الزمن الجميل» بـ «الجيل الجديد»

شاهين عبدالرحمن: استعادة «الزمن الجميل» بـ «الجيل الجديد»
29 ابريل 2023 15:00

 

علي معالي (الشارقة)

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رسم الشارقة فرحة الكأس لنفسه والتاريخ 9 مرات من قبل، وجاء التتويج باللقب العاشر بعد ماراثون ركلات الترجيح، وجاءت تصريحات اللاعبين، لتؤكد مدى الفرحة العارمة التي عاشها «الملك» باللقب الذي جاء في توقيت مناسب، بعد ضياع المنافسة على «درع» الدوري.
وعبر شاهين عبدالرحمن «كابتن» الشارقة عن سعادته باللقب الغالي، مؤكداً أنه يوم تاريخي في مشواره الكروي، وقال: نجحنا في استعادة الزمن الجميل لـ «الملك» للمرة الثانية على التوالي، لنثبت للجميع أننا جيل قادر على إدخال السعادة لجماهيره، حيث حققنا اللقب الأول بعد غياب 19 عاماً، وذهبت الكأس الغالية بعيداً عن «الإمارة الباسمة»، والآن مرة أخرى بعد جهد رائع من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، لتكون العاشرة في تاريخ النادي، ولا يمكن إغفال الدور الكبير والبارز الجماهير الداعم لنا في مشوار العودة إلى منصات التتويج، سواء عندما فرنا في موسم 2018- 2019 بلقب الدوري، بعد غياب 23 عاماً، والآن باللقب العاشر للكأس.
وأضاف: المباراة جاءت قوية ومثيرة، لأنها لا تحتمل القسمة على اثنين، ولا توجد أي فرصة للتعويض، لذلك نسبة التركيز عالية من البداية إلى النهاية وكنا ندرك مدى صعوبة المباراة لقوة المنافس، وقام كوزمين بتهيئة عناصره بالشكل المناسب، مما جعلنا في النهاية نتوج باللقب الغالي على قلوبنا جميعاً.
وقال: كان لحديث كوزمين «مفعول السحر» عندما شدد على أنه يتحمل أي نتيجة سلبية إن حدثت، وأننا سنفوز باللقب، وهو ما ذكره أيضاً بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، والحقيقة أنني لم أكن أتخيل أن تصل ركلات الترجيح إلى هذا الرقم الجنوني.

 

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