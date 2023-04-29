العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



تسدل مباراة العين وبني ياس، في الساعة السابعة مساء الأحد، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في نهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، الستار على منافسات فئة الرجال للموسم الحالي 2022- 2023.

وتأهل العين وبني ياس إلى نهائي «البطولة الأغلى»، بفوز «الزعيم» على حتا وشباب الأهلي في دور الثمانية ونصف النهائي، فيما حجز «السماوي» مقعده بتخطيه عقبة النصر «حامل اللقب» بالفوز 3-0، قبل أن يتغلب على الجزيرة بفوز صعب 3-2 في نصف النهائي.

ويبحث العين الساعي للقبه الأول في الموسم الحالي في النهائي المرتقب، عن التتويج السابع في سجله باللقب الأغلى بعد مواسم 1983- 1984، 1991- 1912، 1993- 1994، 1994- 1995، 1995- 1996، 2017- 2018، فيما يبحث بني ياس عن لقبه الثاني في البطولة منذ آخر تتويج له في 2006- 2007.