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ابن هزام: كأس رئيس الدولة «عيد» الرياضيين

ابن هزام: كأس رئيس الدولة «عيد» الرياضيين
29 ابريل 2023 10:50

 
أبوظبي (وام)

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أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة فخره وسعادته بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والشارقة على استاد محمد بن زايد.
وقال إن البطولة تمثل عيداً للرياضيين، لأن المناسبة غالية على قلوب الجميع، في أجواء رياضية متميزة تعكس الحب والتقدير لهذا الحدث، منوهاً بالتفاعل الكبير من الجماهير، مع وجود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وهنأ ابن هزام نادي الشارقة على تتويجه باللقب الغالي، كما تمنى التوفيق للعين في البطولات المقبلة، مشيراً إلى أن الجميع فائز في أمسية الكأس الغالية.
وتوجه محمد بن هزام بالشكر والتقدير إلى جميع اللجان التي كان لها الأثر الإيجابي في النجاح التنظيمي للحدث الكبير.

كأس رئيس الدولة
العين
الشارقة
محمد بن هزام
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