ليكرز إلى نصف نهائي «الغربية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حجز لوس أنجلوس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس جريزليز، فيما فرض ساكرامنتو كينجز مباراة سابعة حاسمة على جولدن ستايت ووريرز «حامل لقب» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويتعيّن على «الملك» ليبرون جيمس ورفاقه انتظار المباراة السابعة بين ووريرز وكينجز لمعرفة هوية خصم الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «نصف نهائي المنطقة»، بعد الفوز اللافت لساكرامنتو 118-99 في أرض «حامل اللقب».

واللافت أن ليكز بلغ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» مستعيناً بالملحق المؤهل «بلاي إن»، وقد أقصى وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم.

سيطر الفريق الأصفر على مجريات مباراته في قاعة كريبتو كوم أرينا التي احتضنت مشاهير هوليوود، بينهم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل جاك نيكولسون «86 عاماً»، مقدّماً أحدى افضل مبارياته هذا الموسم، وجلس نيكولسون على كرسيه المفضل بجانب الملعب، للمرة الأولى منذ افتتح موسم 2021.

وكان دانجيلو راسل أفضل مسجل لدى ليكرز «31 نقطة»، فيما أنهى جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و6 تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ديفيس 16 نقطة و14 متابعة و5 اعتراضات «بلوك شوت».