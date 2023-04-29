«النمور» يكتب سطراً ويترك الآخر

فيصل النقبي (كلباء)



يكتب اتحاد كلباء سطراً، ويترك الآخر، في «دوري أدنوك للمحترفين» وتحديداً في الجولات الأربع الأخيرة، بعدما انتزع «النمور» الفوز مرتين، وتلقى خسارتين منذ «الجولة 21»، بداية من التعثر أمام النصر 3-0، وبعدها التفوق على بني ياس 2-1 في «الجولة 22»، إلا أنه عاد للخسارة أمام عجمان 2-0 في «الجولة 23»، قبل أن يتخطى الشارقة 2-1 في «الجولة 24».

وسجل اتحاد كلباء 4 أهداف في المباريات الأربع، فيما تلقى 7 أهداف، ويحتل الفريق المركز التاسع القوة الهجومية وله 31 هدفاً، أحرز منها «المهاجم الشاب» أحمد عامر 9 أهداف.