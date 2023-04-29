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«النمور» يكتب سطراً ويترك الآخر

«النمور» يكتب سطراً ويترك الآخر
29 ابريل 2023 10:08

فيصل النقبي (كلباء)

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يكتب اتحاد كلباء سطراً، ويترك الآخر، في «دوري أدنوك للمحترفين» وتحديداً في الجولات الأربع الأخيرة، بعدما انتزع «النمور» الفوز مرتين، وتلقى خسارتين منذ «الجولة 21»، بداية من التعثر أمام النصر 3-0، وبعدها التفوق على بني ياس 2-1 في «الجولة 22»، إلا أنه عاد للخسارة أمام عجمان 2-0 في «الجولة 23»، قبل أن يتخطى الشارقة 2-1 في «الجولة 24».
وسجل اتحاد كلباء 4 أهداف في المباريات الأربع، فيما تلقى 7 أهداف، ويحتل الفريق المركز التاسع القوة الهجومية وله 31 هدفاً، أحرز منها «المهاجم الشاب» أحمد عامر 9 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
النصر
بني ياس
الشارقة
عجمان
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