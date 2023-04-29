الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«إجراء تأديبي» ضد بلايلي

«إجراء تأديبي» ضد بلايلي
29 ابريل 2023 10:07

 
أجاكسيو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الجزائر تعلن إطلاق عملية إجلاء رعاياها من السودان
الرئيس الجزائري يزور فرنسا في يونيو

أعلن نادي أجاكسيو، فتح «إجراء تأديبي» بحق لاعب الوسط الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي تغيّب مرة أخرى عن التدريبات لأيام عدة.
وقال نادي جزيرة كورسيكا في بيان: «لاحظ أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ 25 أبريل، ولم يحضر لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، في مواجهة تصرف اللاعب عقب نهايتها بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا، وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة».
وأضاف النادي الفرنسي: «في ضوء تلك الحقائق غير الملائمة، فُتحت إجراءات تأديبية».
ويذكر أن بلايلي نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام في خاصية «ستوريز» ينعي فيها وفاة عمّه.
ولطالما كان لمسيرة بلايلي «31 عاماً و47 مباراة دولية»، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري، أنجيه وبريست الفرنسيين، الأهلي السعودي وقطر القطري.
وعند وصوله إلى كورسيكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان لبلايلي الموهوب تأثير إيجابي في بادئ الأمر على أداء أجاكسيو، حيث سجل ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.
لكنه غاب بالفعل عن التدريبات في نهاية مارس، مبرراً ذلك بإصابة في الفخذ خلال مباريات تصفيات أمم أفريقيا مع الجزائر.

الدوري الفرنسي
الجزائر
يوسف بلايلي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©