النصر يستعيد «نغمة الانتصارات»

(أ ف ب)

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات، عقب فوزه الكبير على ضيفه الرائد 4-0، على ملعب بارك بالرياض، في ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي في كرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «4»، عبدالرحمن غريب «55»، محمد مران «90»، وعبدالمجيد الصليهم «94».

ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يمض على بداية الشوط الأول، سوى ثلاث دقائق، حتى أخذ النصر الأسبقية، عندما تابع رونالدو عرضية برأسه إلى يسار الحارس الروماني سيليفيو لونج.

ومن هجمة منسقة في الشوط الثاني، عزز النصر تقدمه بهدف ثانٍ، عندما تلقى غريب كرة داخل المنطقة تجاوز على إثرها المدافع ولعبها قوية داخل المرمى.

وأضاف النصر هدفاً ثالثاً عندما استقبل «البديل» مران كرة عرضية لعبها قوية داخل المرمى، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عمّق النصر الفارق، عندما انطلق الصليهم بكرة من العمق ولعبها «خذ وهات» مع الأوزبكي ماشاريبوف، قبل أن يرسلها قوية في المقص الأيسر للحارس لونج.