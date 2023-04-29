الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دورتموند «كريم» مع البايرن

دورتموند «كريم» مع البايرن
29 ابريل 2023 09:34

 
بوخوم (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«القائد» مستمر مع دورتموند
«البايرن» يفضل مواني على أوسيمين!

فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة «البوندسليجا» لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره مع مضيفه بوخوم 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني في كرة القدم.
وتقدم بوخوم عن طريق الفرنسي أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك دورتموند التعادل بعد دقيقتين بهدف كريم أديمي في الدقيقة السابعة.
وبهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الثاني الذي بات أمام فرصة استعادة الصدارة في حال تمكّن من الفوز على ضيفه هرتا برلين يوم الأحد.
وبالتالي، وبعد 11 عاماً من تتويجه الأخير في الدوري الألماني، قد يضيع بوروسيا دورتموند فرصة إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب في المواسم العشرة الأخيرة. 
من جهة أخرى، رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©