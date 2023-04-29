دورتموند «كريم» مع البايرن



بوخوم (أ ف ب)

فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة «البوندسليجا» لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره مع مضيفه بوخوم 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وتقدم بوخوم عن طريق الفرنسي أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك دورتموند التعادل بعد دقيقتين بهدف كريم أديمي في الدقيقة السابعة.

وبهذا التعادل، رفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الثاني الذي بات أمام فرصة استعادة الصدارة في حال تمكّن من الفوز على ضيفه هرتا برلين يوم الأحد.

وبالتالي، وبعد 11 عاماً من تتويجه الأخير في الدوري الألماني، قد يضيع بوروسيا دورتموند فرصة إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

من جهة أخرى، رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.