«الشياطين الحمر» في «المزاد الأخير»!

لندن (أ ف ب)



تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا منافسين رئيسيين لشراء «الشياطين الحمر» من عائلة جلايرز الأميركية، كما ورد أن راتكليف قدّم عرضاً آخر قبل الموعد النهائي للجولة الثالثة من تقديم العروض.

وفيما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه استرليني «6.2 مليار دولار»، فإن حجم عرض راتكليف المعدّل لم يُعلن بعد.

وكان المنافس الثالث رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أعلن أن عرضه الثاني لشراء النادي هو القائم، ولن يقدّم عرضاً ثالثاً، متهماً ملّاك النادي بتحويل عملية الشراء إلى «مهزلة».

ورغم ذلك، يبدو أن أياً من العروض لن يصل إلى عتبة الستة مليارات جنيه استرليني المحددة من قبل عائلة جلايزر التي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد، بعدما غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز منذ 2013، ولم يفز بأي لقب منذ 2017، قبل أن ينجح أخيراً في فك صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية.