«مطيع» ينقذ «وداد الأمة»



الدار البيضاء (أ ف ب)

يواصل الوداد المغربي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني 4-3 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-صفر للفريق البيضاوي، على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي، وكان سيمبا قد فاز ذهاباً بالنتيجة عينها في دار السلام.

ويدين «وداد الأمة» بتأهله إلى هدافه السنغالي بولي سامبو صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإلى الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين ترجيحيتين، منحت التأهل لحامل اللقب.

وفي ركلات الترجيح، سجل للوداد يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح وعبدالله حيمود، فيما نجح من ناحية سيمبا إيراستو نيوني وسايدي نتيبازونكيزا والزامبي موزيس فيري، وأهدر كل من شوماري كابومبي والزامبي كلاتوس شاما، وبلغ الوداد نصف النهائي للموسم الخامس على التوالي.

وأظهر الفريق المغربي نواياه في تدارك خسارته ذهاباً على نحو مبكر، إذ مارس ضغطاً كبيراً على مرمى الفريق التنزاني، ولا سيما بعد استعادة هدافه السنغالي بولي سامبو، مدعوماً من جلال الداودي وأيمن الحسوني وسيف الدين بوهرة، ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران، والظهير الدولي يحيى عطية الله، بالإضافة إلى دعم جماهيره العريضة.

في المقابل اعتمد المدرب البرازيلي لسيمبا روبرتو أوليفييرا جونسالفيش على تكثيف عناصره في وسط الملعب، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، والتسديد من بعيد بقيادة الهداف جان باليكي صاحب الإصابة الوحيدة في لقاء الذهاب، والزامبي كلاتوس شاما ودنيس كيبو.

وحاول أيمن الحسوني اصطياد هدف السبق، إلا أن تسديدته القوية مرت فوق المرمى، ومرر الحسوني كرة بينية إلى سامبو، إلا أن الحارس التنزاني آلي جوما أنقذ الكرة الى ركلة ركنية.

وأثمر ضغط «وداد الأمة» عن افتتاح التسجيل، عندما أرسل عطية الله كرة عرضية، لم يبعدها المدافع شوماري كابومبي، فاقتنصها سامبو برأسه قوية خدع بها الحارس جوما لتستقر في شباكه في الدقيقة 25.

وهذا الهدف الرابع لسامبو في المسابقة «من دون احتساب الدور الأول».

ومرر هشام بوسفيان كرة عرضية حولها السنغالي سامبو إلى المرمى وأبعدها الحارس التنزاني بأطراف أطابعه الى ركنية.

وكاد باليكي أن يصل الى شباك الحارس المغربي يوسف مطيع برأسية مرت بجوار المرمى، إثر ركلة ركنية، وسدد عطية الله كرة مقوسة أمسكها الحارس جوما.

واستمرت سيطرة أصحاب الأرض في النصف الثاني من اللقاء، وألغى الحكم التشادي الحادجي مهامات هدفاً سجله أيمن الحسوني بداعي التسلل، ورمى المدرب جاريدو بأوراقه الهجومية كافة، حيث دفع بالثنائي محمد أوناجم ولاعب الوسط عبدالله حيمود، أملاً في حسم النتيجة، إلا أن الدفاع التنزاني تماسك مانعاً الوصول إلى مرمى جوما.

كما أشرك الإسباني المهاجم زهير المتردي في الدقائق الأخيرة، من دون أي تغيير في النتيجة برغم الفرص المؤاتية، أبرزها لأيمن الحسوني إذ حول الكرة برأسه باتجاه المرمى، إلا أن دفاع سيمبا أنقذ الموقف.